Convocada una nueva huelga general en Italia tras la interceptación de la flotilla frente a Gaza

Protesta en Roma en apoyo a la Global Sumud Flotilla - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA

Meloni denuncia una intencionalidad política y cuestiona que sea en viernes: "El fin de semana largo y la revolución no van de la mano"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha anunciado para este viernes una nueva huelga general con la que responden a la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, que intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Italia ya vivió una huelga el 22 de septiembre en apoyo a la causa palestina, pero dicho paro contaba sólo con el apoyo de la Unión Sindical de Base (USB), por lo que la de este viernes se prevé una jornada más multitudinaria, teniendo en cuenta además que ya el miércoles por la noche unas 10.000 personas se concentraron en Roma ante la Embajada israelí.

"El ataque a embarcaciones civiles que transportaban ciudadanos italianos representa un asunto de extrema gravedad", ha afirmado la CGIL para anunciar la convocatoria de huelga general, extensible tanto al sector privado como al público. El sindicato ha acusado al Gobierno de "abandonar" a ciudadanos italianos en aguas internacionales.

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha cuestionado este jueves desde Copenhague la convocatoria de la huelga, asegurando que los "inconvenientes" que puedan derivarse de las movilizaciones tienen que ver no tanto con la defensa de los derechos de los palestinos como con cuestiones políticas internas de Italia.

Meloni ha ironizado también con el hecho de que sea en viernes cuando se trata de "un asunto tan importante". "El fin de semana largo y la revolución no van de la mano", ha remachado la primera ministra en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de la Comunidad Política Europea.