Corea del Norte aboga por mejorar la cooperación "táctica y estratégica" con Rusia a pesar de las críticas

Archivo - La ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministro de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha apostado este viernes por mejorar la cooperación "táctica y estratégica" con las autoridades de Rusia a pesar de las críticas vertidas por la comunidad internacional en relación con la colaboración militar entre las partes y el despliegue de militares norcoreanos en el marco de la invasión de Ucrania.

Choe ha alabado la situación actual de las relaciones bilaterales y ha asegurado que "carece de precedentes en cuanto a su profundidad y su amplitud", según ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Sus palabras llegan con motivo de una visita realizada por una delegación rusa al país asiático con motivo del 77 aniversario del establecimiento de los lazos entre los dos países. Así, ha destacado el tratado de defensa mutua firmado en junio del año pasado.

"Haremos todo lo posible para impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación estratégica con Rusia", ha afirmado tan solo un día después de que las autoridades ucranianas hayan acusado a Corea del Norte de enviar militares a la región rusa de Kursk, donde participan en tareas de reconocimiento con drones que puedan facilitar los bombardeos de Rusia sobre la región ucraniana de Sumi.

El Estado Mayor de la Defensa ucraniana ha indicado que estos operadores norcoreanos estarían colaborando en acciones de ataque, por ejemplo recabando información o ajustando la capacidad de disparo.

Rusia recurrió a efectivos norcoreanos para apuntalar sus posiciones en la región de Kursk, escenario en 2024 de una incursión de tropas ucranianas, pero ha ofrecido poca información sobre esta inédita alianza. Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur estiman que cientos de militares norcoreanos han perdido la vida.