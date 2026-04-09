Corea del Norte afirma que su ensayo balístico del miércoles incluyó un misil dotado de una "bomba de racimo"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han afirmado este jueves que su ensayo balístico del miércoles incluyó un misil "táctico" con una ojiva dotada de una "bomba de racimo" y el uso de "sistemas armamentísticos electromagnéticos", que han sido utilizados para "poner a prueba la capacidad de combate" del país.

Estas medidas, con las que las fuerzas norcoreanas han verificado también el funcionamiento de sistemas de misiles antiaéreos de corto alcance, han tenido lugar entre los días 6 y 8 de abril, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias KCNA.

Estos ensayos han estado supervisados por el general Kim Jong Sik, miembro de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea, que ha afirmado que las armas electromagnéticas son "activos especiales de carácter estratégico que deben combinarse y aplicarse a diversos medios militares".

"Se ha realizado una prueba para estimar la aplicación en combate y la potencia de las municiones de racimo de la ojiva de un misil balístico táctico, y esto ha permitido confirmar que el misil balístico táctico superficie-superficie 'Hwasongpho-11Ga', conocido como KN-23", recoge el texto.

Así, las autoridades han asegurado que estas acciones tienen una "gran importancia" a la hora de desarrollar las Fuerzas Armadas y forman parte de las actividades llevadas a cabo con "regularidad" por el país para "mejorar y desarrollar sistemas de armamento".

El miércoles, Corea del Sur y Japón denunciaron el lanzamiento de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, sin que Pyongyang se hubiera pronunciado al respecto. El Gobierno japonés, que envió una nota de protesta a Corea del Norte, descartó, no obstante, daños en buques o aeronaves en la zona afectada.