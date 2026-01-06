Corea del Norte critica el aumento del gasto militar en Japón y acusa a Tokio de planear una invasión

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

Las autoridades de Corea del Norte han criticado este martes el presupuesto récord en materia de defensa aprobado por el Gobierno de Japón para el año fiscal 2026 y ha acusado a Tokio de planear una invasión contra el territorio norcoreano.

En un editorial publicado por el diario 'Rodong Sinmun', el de mayor tirada de Corea del Norte, las autoridades han advertido de que Japón está tratando de "revivir su pasado militar" y han apuntado a acciones encaminadas a "sentar las bases institucionales para una posible agresión" japonesa.

"Esclavizado por su engaño autodestructivo, se está volviendo loco con sus planes de reinvadir el país", han afirmado, al tiempo que han condenado los ejercicios militares conjuntos de Japón con Estados miembro de la OTAN.

"Establecer un presupuesto militar destinado a elevar la capacidad de combate de las Fuerzas de Autodefensa a un nivel superior demuestra la ambición del actual Gobierno de convertirse en una potencia militar, algo que es imprudente", han subrayado.

El Gobierno japonés ha situado en unos 8,8 billones de yenes (unos 47.800 millones de euros) la cuantía destinada a impulsar el programa balístico y militar japonés de cara a los próximos años ahora que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aboga por impulsar la defensa.

Esto se enmarca en las declaraciones vertidas por la propia Takaichi el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que Japón tomaría medidas "contundentes" en caso de que China atacase Taiwán, unas declaraciones que provocaron un repunte de la tensión con Pekín.