Corea del Norte critica la visita de autoridades y políticos japoneses al polémico santuario Yasukuni

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han criticado este martes el envío de ofrendas y las visitas por parte de autoridades y políticos japoneses al polémico santuario Yasukuni, situado en Tokio y en el que se encuentran enterrados los cuerpos de los militares caídos durante las guerras imperiales, entre ellos 14 criminales de guerra.

Desde Pyongyang, han acusado a Japón de "fantasear con reavivar su capacidad de invasión" y de hacer ofrendas a un templo sintoísta que sirve de símbolo del pasado militar del país asiático, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Rodong Sinmun'.

La semana pasada, el primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, envió ofrendas al santuario en recuerdo a los caídos, mientras que decenas de diputados lo visitaron con motivo del festival de otoño. Por su parte, recién nombrada nueva primera ministra del país, Sanae Takaichi, ha enviado también una ofrenda.

"Honrar y glorificar a los muertos durante la guerra constituye un desafío flagrante y una violación del Derecho Internacional, además de un acto temerario que solo alarma a los países vecinos", recoge el texto. "Los políticos japoneses son obstinados y continúan mostrando la ambición de reavivar su pasado más militarista. No es solo nostalgia", afirma.

La semana pasada, los gobiernos de China y Corea del protestaron después de que las autoridades japonesas enviaran ofrendas al santuario. Desde que Ishiba asumió el cargo, solamente ha enviado ofrendas al santuario, no lo ha visitado, como sí lo hicieron los ex primeros ministros Fumio Kishida o Yoshihide Suga.

Sin embargo, Takaichi ha visitado repetidamente el lugar sagrado cuando ha formado parte del gabinete, si bien en esta ocasión habría decidido no acudir para evitar problemas diplomáticos.