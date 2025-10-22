Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur

Seúl "incrementa las tareas de vigilancia" y advierte de que responderá "de forma abrumadora" ante "cualquier provocación"

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han lanzado este miércoles varios misiles balísticos desde el sur del país, la primera vez que realiza este tipo de disparos en cinco meses y a pocos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, según sus siglas en inglés), que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, según sus siglas en inglés) ha asegurado que sus sistemas detectaron múltiples lanzamientos en torno a las 8.10 horas (hora local) desde la provincia norcoreana de Hwanghae Norte, tras lo que los proyectiles volaron una distancia de unos 350 kilómetros.

"Nuestro Ejército ha incrementado las tareas de vigilancia de cara a posibles lanzamientos adicionales y mantiene una postura de firme preparación, al tiempo que comparte la información relevante con Estados Unidos y Japón", ha manifestado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

"Nuestro Ejército, bajo una robusta postura combinada en defensa junto a Estados Unidos, vigila de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte y mantiene la capacidad y la preparación para responder de forma abrumadora a cualquier provocación", ha advertido el JCS.

Así, ha afirmado que está trabajando para determinar el tipo de misiles empleados, mientras que fuentes citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap han apuntado que podrían haber impactado en tierra, en lugar de en aguas del mar de Japón, también conocido como mar del Este, sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora sobre estos lanzamientos.

La última vez que Corea del Norte había realizado disparos con misiles balísticos o de crucero fue el 22 de mayo, por lo que estos lanzamientos suponen además los primeros desde que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio, momento desde el que ha abogado por un acercamiento con Corea del Norte para intentar resolver el conflicto.

Los lanzamientos llegan además a pocos días de la citada cumbre de APEC, en la que está previsto que participe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se embarcará a finales de esta semana en una gira en Asia que tiene ya paradas confirmadas en Malasia y Japón, sin que por ahora haya detalles sobre su agenda.