Corea del Sur aborda con la OTAN una mayor cooperación para garantizar estándares de interoperabilidad

Archivo - Militares surcoreanos durante un desfile militar. - Europa Press/Contacto/Suh Jeen Moon - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han abordado este lunes con la OTAN los esfuerzos para reforzar la cooperación en materia de industria de defensa, incluido el impulso de la interoperabilidad de los sistemas de armas de fabricación surcoreana con los de los países aliados.

Según informa la agencia surcoreana Yonhap, la reunión en el seno del grupo consultivo entre Seúl y la OTAN se ha celebrado a nivel del director general de cooperación internacional de la Administración del Programa de Adquisición de Defensa (DAPA), Kim Tae Kon, y la secretaria general adjunta de la OTAN para industria de defensa, innovación y armamento, Tarja Jaakkola.

De lado de Seúl, las agencia de adquisiciones militares han reclamado más información a la OTAN a la hora de adaptar los estándares de interoperabilidad de los sistemas de surcoreanos.

De igual modo, la alta funcionaria de la OTAN ha pedido a Corea del Sur que participe en proyectos de cooperación multilateral impulsados por los aliados del bloque militar, sobre todo en cuestiones de fabricación de munición y cooperación espacial.

En declaraciones previas al encuentro, el máximo responsable de la agencia surcoreana, Lee Yong Chul, ha indicado que el país asiático continuará buscando cooperación "mutuamente beneficiosa" en materia de cooperación industrial, y "consolidarse" como un "socio fiable" de la organización militar.

Estos contactos tienen lugar cuando Corea del Sur y la alianza atlántica aspiran a contar con marcos concretos de cooperación bilateral, en un momento en el que la producción militar se encuentra entre las prioridades de la OTAN por la exigencia que provoca la invasión rusa de Ucrania y un contexto internacional más inestable con crisis como la guerra en Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado febrero.

El grupo consultivo se lanzó precisamente en la pasada cumbre de La Haya, en junio pasado, como canal de trabajo para explorar la cooperación industrial en materia militar. Un primer encuentro de este grupo tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Bruselas, en los cuarteles general de la OTAN.