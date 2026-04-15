Corea del Sur afirma que no pagará la tasa de Irán mientras persista el bloqueo comercial de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, durante el G7 de Exteriores el pasado 12 de noviembre de 2025 en Niagara, Canadá - Europa Press/Contacto/Nick Iwanyshyn - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ha expresado este miércoles su negativa a pagar el precio demandado por Irán para evitar el bloqueo comercial que ejerce sobre el estrecho de Ormuz, insistiendo en que su país no tiene intención de contradecir las acciones que Estados Unidos en el estratégico paso marítimo.

Tras su viaje de ocho días a Omán, Arabia Saudí, Qatar y Kazajistán, el ministro de Exteriores ha incidido durante un discurso en la Asamblea Nacional coreana que no se interpondrán a los objetivos que Estados Unidos ha marcado en el estrecho. "En este momento, el Gobierno no considera ofrecer ningún tipo de compensación a Irán ni actuar de cualquier manera que pudiese poner en duda lo que Estados Unidos ya ha declarado", ha expresado a los miembros de la Cámara.

El Gobierno surcoreano, que inicialmente mantenía contacto cero con Teherán, ha cambiado su postura y ya se ha mostrado dispuesto a intercambiar información con las autoridades iraníes, si bien Cho ha matizao que Seúl está "proporcionado información no solo a Irán, sino a todos los países del Golfo y a Estados Unidos", en relación con la situación de sus embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

De esta manera, Seúl habría mantenido contactos con Irán sobre la situación de 26 navíos y 170 marineros que se encuentran bloqueados en el punto estratégico. Estos contactos han sido descritos como necesarios ara "asegurar la seguridad" de las embarcaciones y los marineros, ha dicho Cho quien ha defendido "seguir avanzando para poder sacarlos de allí".

POLÉMICA CON EL MENSAJE DEL PRESIDENTE SURCOREANO SOBRE ISRAEL

Sobre la polémica del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien criticó a Israel por sus acciones contra palestinos, tras hacerse eco de un vídeo de 2024 en el que militares israelíes supuestamente lanzan desde el tejado de un edificio el cadáver de una persona abatida, y lo comparó con la "esclavitud sexual" durante la ocupación japonesa de Corea, Cho ha asegurado que ha estado en contacto con Israel y que el asunto ya no debería justificar una nueva disputa diplomática entre los dos países.

"Israel lo ha entendido y no ha hecho ninguna otra declaración. Así se ha resuelto todo", ha aclarado el ministro de Exteriores surocoreano, quien ha quitado hierro al asunto afirmando que las declaraciones de Lee "están vinculadas a la identidad de la República de Corea" y que "subrayan la importancia de los Derechos Humanos universales y el Derecho Internacional Humanitario".

En un mensaje en sus redes sociales el pasado viernes, el mandatario asiático comparó estas acciones a las perpetradas por Japón durante la invasión de Corea y la "masacre de judíos" durante la Segunda Guerra Mundial. Este mensaje provocó las quejas de Estados Unidos mientras que Israel tildó de "inaceptables" sus declaraciones, acusándolo de trivializar el Holocausto y lanzando una investigación sobre el incidente.