Corea del Sur confirma el traslado al país de dos soldados norcoreanos capturados por Ucrania

Archivo - Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, 7 julio 2026 - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corea del Sur ha confirmado este jueves el traslado al país de dos soldados de Corea del Norte capturados por el Ejército de Ucrania, en el marco de los combates registrados entre 2024 y 2025 en la región rusa de Kursk, escenario entonces de una incursión ucraniana en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Yun Yong Weon, diputado del principal partido de oposición, el Partido Poder Popular (PPP), ha sido el encargado de confirmar el traslado, que se había mantenido en secreto para proteger la seguridad de los presos y sus familias.

"Dos personas han llegado a salvo a Corea (del Sur) hace unos días", ha afirmado en una conferencia de prensa en el Parlamento, donde ha planteado reiteradamente la situación de los presos de guerra norcoreanos en Ucrania, según ha recogido el medio surcoreano 'The Korea Times'.

Fuentes del Ministerio de Exteriores surconeano han dicho que no pueden confirmar los detalles, pero han afirmado que siguen en conversaciones con Ucrania para la entrega de soldados y "resolver el problema" siguiendo el Derecho Internacional.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya había anunciado la entrega de los dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur, en su discurso este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas. "Recientemente hemos mandado dos prisioneros norcoreanos a la República de Corea", dijo, en referencia a Corea del Sur.

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados por las fuerzas ucranianas en enero de 2025 y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.

Durante la cumbre de la OTAN en julio, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y Zelenski se reunieron para acordar que los soldados norcoreanos capturados por Ucrania podían decidir libremente dónde vivir, incluido Corea del Sur.

Además, Zelenski aprovechó su discurso ante la ONU para criticar de nuevo la participación de Corea del Norte en la guerra. "Kim Jong Un los está usando como moneda de cambio", sostuvo.

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de "asociación estratégica integral", un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos, incluido el citado envío de tropas norcoreanas para respaldar las operaciones rusas en Kursk.