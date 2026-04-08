Corea del Sur denuncia el lanzamiento de varios misiles balísticos por parte de Corea del Norte

Archivo - Lanzamiento de un misil balístico de corto alcance por parte de Corea del Norte (archivo) - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Corea del Sur ha denunciado este miércoles que Corea del Norte ha lanzado durante las últimas horas varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, sin dar más detalles y sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora sobre estas acciones.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, según sus siglas en inglés) ha especificado que Corea del Norte ha disparado varios misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan, tras lo que ha disparado otro misil balístico no identificado, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

De esta forma, se trata del quinto lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte este año, un día después de que Pyongyang disparara durante la jornada del martes un proyectil no identificado desde un área de la capital, sin que Seúl se haya pronunciado por ahora sobre el tipo de misil utilizado.

La situación llega además después de que las autoridades norcoreanas describieran como "sensata" la decisión del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, de pedir perdón a Pyongyang por las incursiones de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera, si bien advirtieron contra la repetición de este tipo de sucesos.

Kim Yo Jong, subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, resaltó que Pyongyang considera "oportuna y sensata" la postura de Lee, antes de recalcar que "Corea del Sur debería, por su propia seguridad, detener todas las provocaciones imprudentes contra Corea del Norte".

Tras ello, el viceministro de Exteriores norcoreano, Jang Kum Chol, sostuvo que las palabras de la hermana de Kim deben ser consideradas como una advertencia a Corea del Sur y que Seúl no debería dar una interpretación positiva a estas declaraciones, antes de ahondar en que el país vecino es "el Estado más hostil" hacia Pyongyang.

En respuesta, la Presidencia surcoreana ha hecho hincapié en que "las críticas y los insultos no contribuyen a lograr paz y estabilidad en la península de Corea". "El Gobierno continuará sus esfuerzos hacia una coexistencia pacífica en la península de Corea a través del respeto mutuo, y esperamos que Corea del Norte responda en esta línea", ha zanjado.

Ambos países siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio. Las partes no han logrado desde entonces concretar un pacto para poner fin al conflicto de forma oficial, si bien Lee ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang.