Corea del Sur desmantela el Mando de Contrainteligencia Militar por su papel en la ley marcial de 2024

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Irina Karabut - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este miércoles del desmantelamiento del Mando de Contrainteligencia Militar por su supuesta implicación en la crisis política desatada por el expresidente del país, Yoon Suk Yeol, al declarar a finales de 2024 la polémica ley marcial que acabó con su destitución y su condena a cadena perpetua.

El Ministerio de Defensa del país ha indicado que la disolución de este mando llegará casi 50 años después de que fuera establecido, por lo que sus funciones serán asumidas por cuerpos existentes pero también algunos de nueva creación.

Con esta medida, el Gobierno busca acabar con las críticas vertidas contra supuestas entidades y organismos que actúan sin la "supervisión" suficiente, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. El mando se encontraba en el punto de mira por haber desempeñado un papel crucial durante aquella jornada del 3 de diciembre de 2024.

El Ministerio de Defensa espera completar la reforma para finales de este año, con un plan que incluye la creación de una nueva Agencia Militar de Contrainteligencia dentro del Ministerio de Defensa, encargada de combatir el espionaje, recoger información relacionada con la industria de defensa, luchar contra el terrorismo y garantizar la ciberseguridad.

Al mismo tiempo, se eliminarán por completo funciones como la recopilación de información sobre el personal, la verificación de la seguridad y otros controles sobre los empleados. Las voces críticas venían apuntan a estas acciones como unas de las razones de la excesiva influencia política de estos servicios de Inteligencia.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, Yoon fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de 'impeachment' en su contra.