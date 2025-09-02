Corea del Sur eleva a 2.000 los soldados de Corea del Norte muertos en combate con las fuerzas de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, con un uniforme de mariscal blanco frente a soldados norcoreanos - -/KCNA/dpa - Archivo

Seúl afirma que Pyongyang sopesa un tercer despliegue de 6.000 militares en territorio de Rusia

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han elevado este martes a alrededor de 2.000 los soldados norcoreanos muertos en combate con las tropas ucranianas en el marco de su despliegue en la región rusa de Kursk, a donde fueron enviados como parte de un acuerdo estratégico alcanzado en 2024 entre Moscú y Pyongyang en el marco de la invasión de Ucrania.

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur han indicado que Corea del Norte ha enviado alrededor de 13.000 militares a Rusia para respaldar la invasión rusa de Ucrania, antes de agregar que Pyongyang estaría sopesando desplegar otros 6.000 soldados en el país, en la que sería su tercera ronda de despliegue, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, alabó a finales de agosto los actos "heroicos" de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia y resaltó las capacidades del Ejército, que está "haciendo lo que debe, tal y como ha hecho y como hará en el futuro", en medio del acercamiento entre Pyongyang y Moscú, duramente criticado desde Seúl.

Corea del Norte confirmó que había desplegado por primera vez un contingente en la región rusa de Kursk para apoyar a las tropas rusas a repeler la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas ucranianas. Moscú confirmó que habría recuperado la totalidad de la región en abril de 2025 tras expulsar a las tropas de Kiev de este territorio.