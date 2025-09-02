Londres dice que Rusia "reduce" sus ataques en Járkov y Sumi para "reubicar elementos" y centrarse en Donetsk

Los servicios de Inteligencia británicos indican que las tropas rusas podrían intentar avanzar hacia Yampil de cara a atacar Liman

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han indicado este martes que el Ejército de Rusia ha "reducido" sus actividades ofensivas en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi debido a la "reubicación de elementos a otros puntos de la línea de frente", ante la intensificación de la ofensiva en Donetsk en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"La reubicación de fuerzas es muy probablemente parte de un intento de incrementar la presión sobre ejes prioritarios, incluida la provincia de Donetsk", han señalado, antes de agregar que "fuentes abiertas indican que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo durante los últimos días contraataques exitosos al oeste de Kupiansk, un importante nudo logístico en Járkov" en torno al cual Rusia había logrado "avance significativos" durante el último mes.

Asimismo, han recalcado que las tropas rusas han logrado avances en Donetsk durante los últimos diez días, amenazando con tomar el bosque de Serebriansk y consolidando sus posiciones en torno a un río adyacente que "sirve como barrera natural defensiva", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

"Las Fuerzas Terrestres de Rusia están casi seguramente usando el bosque como una cobertura parcial contra ataques de drones con el objetivo de avanzar en el futuro hacia Yampil, a unos diez kilómetros al oeste de su posición actual", han explicado, al tiempo que han señalado que esta localidad podría servir como "lanzadera" de ataques contra Liman, "un nudo ferroviario clave" situado en los alrededores.

Por otra parte, han hecho hincapié en que el eje de Pokrovsk sigue siendo la "prioridad" para Moscú y "el foco de la mayor proporción de asaltos rusos, en relación con el resto del frente". "Las fuerzas rusas están usando varios métodos de asalto, incluidos ataques por saturación con motocicletas y ataques en grupos pequeños para intentar infiltrarse en las posiciones ucranianas", han zanjado.