Corea del Sur espera resultados "tangibles y sustanciales" de la segunda cumbre entre Trump y Kim Jong Un

Publicado 25/02/2019 11:57:40 CET

GINEBRA, 25 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Corea del Sur ha afirmado este lunes que espera resultados "tangibles y sustanciales" en la cumbre que celebrarán esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

"Esperamos un resultado sustancial, tanto respecto a la desnuclearización como en lo relativo a las medidas correspondientes por parte de Estados Unidos", ha sostenido la ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung Wha.

Kim ha trasladado al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que no quiere que sus hijos sufran "la carga" de las armas nucleares, según reveló este sábado Andrew Kim, un antiguo cargo de la CIA implicado en los contactos entre Corea del Norte y Estados Unidos para lograr la desnuclearización de la península de Corea.

Sin embargo, un día después la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, advirtió de que Estados Unidos nunca logrará escapar de la "amenaza a su seguridad" si la segunda cumbre entre Trump y Kim termina sin resultados.

Horas después, Trump dijo que "está contento" siempre y cuando Corea del Norte mantenga paralizadas sus pruebas con armas nucleares. En la cita de junio en Singapur ambos dirigentes acordaron trabajar para la desnuclearización de la península de Corea, pero desde entonces poco se ha avanzado.

El propio Trump dijo el miércoles que cree que su próxima cumbre con Kim no será la última, al tiempo que reiteró que Pyongyang debe avanzar hacia la desnuclearización antes de iniciar la retirada de sanciones.

"No creo que esta sea la última cumbre (entre ambos), para nada", manifestó. "Creo que quieren hacer algo. Veremos lo que pasa", apuntó, un día después de que puntualizara que las sanciones contra Corea del Norte seguirán en pie y que "no tiene prisa" por lograr la desnuclearización. "Mientras no haya ensayos (nucleares o balísticos), no tengo prisa", recalcó.