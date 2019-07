Corea del Sur y Estados Unidos realizarán un ejercicio militar conjunto el próximo mes

Publicado 21/07/2019 3:57:34 CET

ASPEN, 21 Jul. (Reuters/EP) -

Corea del Sur y Estados Unidos pondrán en marcha el próximo mes un ejercicio militar conjunto en un intento por fortalecer su alianza, según ha informado un alto cargo de Corea del Sur quien ha negado las acusaciones de Pyongyang de que la celebración de dicho ejercicio violaría el acuerdo firmado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

"La naturaleza de este ejercicio no es ofensiva y es para fortalecer nuestra alianza", ha asegurado Choi Jong Kun, secretario de planificación de paz del presidente surcoreano, Moon Jae In, en el foro estratégico anual que se celebra en el Instituto Aspen. Este ejercicio consistiría en gran medida en simulaciones por ordenador y no en la presencia de tropas sobre el terreno.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte informó el martes de que Trump había asegurado en una reunión con Kim que se detendrían los ejercicios militares conjuntos y agregó que la decisión de Estados Unidos de poner en marcha este tipo de iniciativas era una "clara violación" de los acuerdos alcanzados en la cumbre de Singapur celebrada el año pasado.

En este sentido, el Gobierno de Corea del Norte recalcó que las conversaciones con Estados Unidos estarían en riesgo en caso de que Washington proceda a llevar a cabo maniobras militares con Corea del Sur ya que "irían contra los compromisos adquiridos al más alto nivel" por parte de las autoridades estadounidenses.

Asimismo, subrayó que "si estas maniobras militares son llevadas a cabo, afectarán a las conversaciones a nivel de trabajo entre Corea del Norte y Estados Unidos", según informó la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

Durante la conferencia de Aspen, el portavoz surcoreano Choi Jong Kun ha asegurado que Estados Unidos habría consultado con su Gobierno si Trump hubiese aceptado suspender las maniobras militares entre ambos países tras sus conversaciones con Corea del Norte. "Por lo que sé, Trump no prometió cancelar estos ejercicios militares", ha destacado. "Si lo hubiese hecho, habríamos sido consultados y organizados y lo hubiésemos usado estratégicamente", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado que Estados Unidos y Corea del Sur habían suspendido un ejercicio a gran escala y cancelado otro tras la cumbre que se celebró en Singapur en 2018 en la que Trump tardó de persuadir al líder norcoreana de que pusiera fin a su despliegue de armas nucleares y eliminase su arsenal.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo el lunes que esperaba que Corea del Norte y Estados Unidos fueran "más creativos" a la hora de abordar la desnuclearización de la península de Corea.

Trump se reunió el mes pasado con Kim, un encuentro en el que se convirtió en el primer presidente estadounidense en cruzar la frontera y entrar en Corea del Norte. Ambos mandatarios acordaron restaurar las conversaciones.

Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones y han celebrado dos cumbres sobre el asunto nuclear. Las conversaciones de Hanói, mantenidas en febrero, acabaron sin acuerdo entre las dos partes.

Corea del Norte ha congelado los ensayos nucleares y de misiles desde 2017, pero Washington cree que Pyongyang ha seguido expandiendo su arsenal.