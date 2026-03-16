Corea del Sur pide a Corea del Norte reanudar el diálogo con EEUU bajo el mandato de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong Young, ha pedido este lunes a las autoridades de Corea del Norte reanudar el diálogo con Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump aprovechando la disposición del magnate neoyorquino a mantener un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

"La postura del Gobierno sobre la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos no depende únicamente de cuán probable sea, sino que se basa en considerar que este encuentro debe tener lugar", ha afirmado Chung en declaraciones a la prensa, según ha informado la agencia de noticias Yonhap.

En este sentido, ha expresado la importancia de que "Corea del Norte no pierda esta oportunidad, creada como expresión del gran interés de Trump" respecto a este asunto y al aumento de la tensión en la península de Corea. Sus palabras llegan a medida que Trump reitera su deseo de reunirse con Kim.

Está previsto que Trump visite China a finales de marzo para reunirse con el presidente, Xi Jinping. Fuentes cercanas al asunto afirman que Trump podría estar buscando una nueva cumbre con Kim aprovechando la visita al gigante asiático. Para Seúl, este encuentro es de vital importancia, además de "necesario" para el futuro de ambos países.