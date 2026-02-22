Corea del Sur protesta contra un evento en Japón que reclama la soberanía de las islas Takeshima/Dokdo

Archivo - Protestas en Japón para reclamar la soberanía de las islas Takeshima/Dokdo - Europa Press/Contacto/Alessandro Di Ciommo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha presentado una protesta formal contra la celebración de un evento en Japón que reclama cada año la soberanía de este país sobre las disputadas islas de Takeshima (para los japoneses) o Dokdo (para los surcoreanos), un conflicto territorial que ha enfrentado a ambos países desde el final de la II Guerra Mundial.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha decidido así llamar al jefe adjunto de la Embajada japonesa en Seúl, Hirotaka Matsuo, a quien ha trasladado su disconformidad por la celebración del evento que ha ocurrido este domingo en la prefectura de Shimane.

"Una vez más, instamos enérgicamente a que este evento desaparezca porque las Dokdo son una parte integral de nuestro territorio por historia, geografía y Derecho internacional", ha reclamado el portavoz del Ministerio, Park Il.

La ultranacionalista primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, no ha querido forzar la situación y se ha limitado a enviar a la ciudad de Matsue a un viceministro fuera del gabinete, Naoki Furakawa. "El problema de Takeshima no se resuelve de la noche a la mañana", ha declarado Furakawa en una ceremonia que lleva celebrándose desde hace 13 años.

"Sin embargo, es un asunto de suma importancia y crucial que atañe a los cimientos mismos de nuestro país, y el gobierno hará todo lo posible por transmitir nuestra postura a Corea del Sur y seguirá respondiendo con tenacidad", ha proclamado en comentarios recogidos por el diario 'Asahi Shimbun'.