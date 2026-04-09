Corea del Sur recortará de forma "gradual" su presencia militar en la frontera con Corea del Norte de cara a 2040

Archivo - Varios vehículos militares de Corea del Sur cruzan un puente cerca de la frontera con Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este jueves de los planes para recortar de forma "gradual" su despliegue militar en la frontera intercoreana de cara a 2040, a pesar de las preocupaciones suscitadas por lo que parece que será un fuerte descenso de la presencia de estos efectivos en un corto periodo de tiempo.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu Back, ha indicado en una rueda de prensa que los planes incluyen la reducción de estos despliegues en los puestos de control de la frontera con Corea del Norte a unos 5.000 efectivos de los 22.000 que hay en la actualidad.

Está previsto, de esta forma, sustituir la presencia militar por sistemas de supervisión y vigilancia que incluirán el uso de la inteligencia artificial, lo que ha suscitado la polémica en el seno de las Fuerzas Armadas, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Sus palabras han provocado denuncias sobre una posible disminución de las "capacidades de vigilancia" del Ejército en estas zonas. "Se espera que este plan se alcance para el año 2040 tras pasar por las revisiones permanentes", ha explicado Ahn en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"No hay que entender esto como una medida que llevará a una gran reducción en el número de militares para mañana mismo", ha apuntado, al tiempo que ha aclarado que el plan será "eficiente" y se ajusta "a los cambios demográficos" a medida que el país se prepara para un descenso de la población.

Sin embargo, el ministro ha resaltado la importancia de impulsar la estructura militar, mediante sistemas selectivos de reclutamiento para hacer frente al descenso de la natalidad de cara al futuro.