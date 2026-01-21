Costa avisa a EEUU de que la UE tiene "el poder y herramientas" para responder ante "cualquier forma de coerción"

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado este miércoles a Estados Unidos de que la Unión Europea cuenta con "el poder y las herramientas" necesarias para reaccionar ante "cualquier forma de coerción, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con nuevos aranceles contra los países que han participado junto a Dinamarca en maniobras militares en Groenlandia.

"Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembro, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, frente a cualquier forma de coerción. Y la Unión Europea tiene el poder y las herramientas para hacerlo", ha aseverado el exprimer ministro portugués, en su intervención en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).

Costa ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una cumbre extraordinaria que tendrá lugar este jueves por la noche en Bruselas, con el objetivo de abordar las relaciones transatlánticas y tratar de coordinar la respuesta del bloque ante la crisis abierta por Groenlandia.

En este contexto, Costa ha defendido que en un momento en el que el orden mundial está siendo "socavado" y que se cuestionan las alianzas tradicionales, Europa podrá salir "más fuerte, más resistente y más soberana", siempre que afronte la situación desde el prisma de una "Europa de principios, una Europa de protección y una Europa de prosperidad".

En opinión del presidente del Consejo Europeo, estas tres dimensiones están siendo "puestas a prueba" por las tensiones transatlánticas actuales y por ello ve necesario citar a los 27 líderes a una cumbre extraordinaria.

Costa ha afirmado que frente al debate los líderes acuden "unidos" en el compromiso con los principios del Derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional, incluido el pleno apoyo a Dinamarca y Groenlandia, de quienes ha dicho que "sólo ellos pueden decidir sobre su futuro".

En todo caso, también ha dicho que reconocen el "interés transatlántico compartido" con la paz y la seguridad en el Ártico, en especial cooperando desde la OTAN, pero ha dejado claro que consideran que cualquier arancel adicional "minará las relaciones transatlánticas" y serían "incompatibles" con la tregua comercial que Bruselas y Washington firmaron el pasado verano en Escocia.

Así las cosas, el presidente del Consejo Europeo ha proclamado la determinación del bloque de "defenderse" frente a todo tipo de "coerción", dejando claro que la Unión cuenta con los instrumentos y poder necesario para ello.

Con todo, ha expresado la disposición de la UE a "seguir dialogando constructivamente con Estados Unidos", porque son "muchos" los temas de interés común dado que se trata de "socios y aliados", pero también ha avisado de que el bloque "no puede aceptar que prevalezca la ley del más fuerte sobre los derechos de los más débiles".

"El Derecho Internacional no es opcional y las alianzas no pueden reducirse simplemente a una sucesión de transacciones", ha argumentado el socialista portugués, quien también ha recalcado que la Unión "no puede aceptar violaciones del Derecho internacional en ningún lugar, ya sea Ucrania, Groenlandia, América Latina, África o Gaza".