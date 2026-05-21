Costa defiende el multilateralismo frente a quienes "profetizan una vuelta a la ley de la selva"

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este jueves en México el multilateralismo y el fortalecimiento de las alianzas internacionales frente a quienes "profetizan una vuelta a la ley de la selva", reivindicando la cooperación "frente a la ruptura y el aislamiento" en un momento en el que, según advierte, "se está poniendo en entredicho el orden multilateral basado en reglas".

"De forma especialmente preocupante, se está poniendo en entredicho el orden multilateral basado en reglas que nació tras la segunda guerra mundial. Y no es de extrañar que proliferen aquellos que profetizan una vuelta a la ley de la selva", ha afirmado Costa durante un discurso ante el Senado mexicano, en vísperas de la cumbre entre la UE y México en la que ambas partes firmarán la modernización de su acuerdo de asociación y reforzarán su cooperación política y económica.

Durante su intervención, Costa ha asegurado que la Unión está respondiendo a las actuales tensiones internacionales mediante el fortalecimiento de sus relaciones con socios estratégicos como India, Australia, Mercosur, Indonesia, Chile, Sudáfrica o México y ha defendido el diálogo "entre socios que creen en la estabilidad y en el respeto al derecho internacional".

"La Unión Europea necesita a México. El mundo necesita a México", ha afirmado el dirigente europeo, que ha insistido en que "el futuro no está escrito" pese al actual contexto de incertidumbre internacional.

Según ha destacado, el nuevo acuerdo permitirá eliminar más aranceles, impulsar el comercio y la inversión y abrir nuevas oportunidades para las empresas mexicanas en la UE. "Es un nuevo puente entre Europa y México: más amplio, más sólido y mejor preparado para los desafíos del siglo XXI", ha sostenido.

ACTUALIZACIÓN DE SU ACUERDO COMERCIAL

El presidente del Consejo Europeo ha defendido además que el acuerdo reforzará la cooperación política entre ambas partes en ámbitos como seguridad, migración, clima, transición verde y digital, innovación y derechos humanos.

Costa ha puesto asimismo en valor el peso económico de la relación bilateral y ha recordado que el actual acuerdo genera 5,5 millones de empleos en México, 82.000 millones de euros en comercio de bienes y más de 25.000 millones en comercio de servicios.

El dirigente europeo ha agradecido también a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, haber "relanzado" las relaciones con la UE y hacer posible la firma de la modernización del acuerdo, al tiempo que ha destacado que la agenda europea de inversiones 'Global Gateway' apoyará el denominado "Plan México".

"Europa quiere invertir más en México. Y quiere hacerlo especialmente en sectores estratégicos: en energías limpias, digitalización, infraestructuras sostenibles, industrias tecnológicas y cadenas de suministro resilientes", ha afirmado Costa.

En materia internacional, el presidente del Consejo Europeo ha reiterado el respaldo europeo a Ucrania frente a la invasión rusa y ha defendido una "paz integral, justa y duradera" que respete "plenamente" la independencia, soberanía e integridad territorial del país.

"La guerra de agresión de Ucrania por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad es inaceptable y amenaza la seguridad de todas las naciones del planeta", ha sostenido Costa.