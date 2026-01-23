Costa pide la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur y Von der Leyen sugiere que no decidirá aún

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que opte por la aplicación interina del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo haya frenado su ratificación definitiva hasta que la Justicia europea se pronuncie sobre su legalidad; una petición a la que la conservadora alemana ha apuntado que la decisión no se ha tomado aún.

"El Consejo ya decidió la pasada semana no sólo dar permiso para firmar (el acuerdo en Asunción, Paraguay), sino para su aplicación provisional. Esa es la posición del Consejo e invitamos a la Comisión a usar esa posición y aplicar provisionalmente el acuerdo", ha expuesto el exprimer ministro portugués, en una rueda de prensa junto a Von der Leyen al término de la cumbre extraordinaria de líderes de la UE.

Con la luz verde de los Veintisiete a la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, los gobiernos dieron también su visto bueno a la aplicación provisional del pacto mientras se completa su proceso de ratificación, que incluye su aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo y requerirá de más tiempo.

Con todo la decisión formal de su aplicación provisional depende de la Comisión Europea, que podrá dar este paso una vez que al menos uno de los países de Mercosur complete su propio procedimiento interno de ratificación, lo que, según fuentes europeas, puede llevar entre uno y dos meses.

Por eso, tras escuchar las palabras de Costa, la jefa del Ejecutivo comunitario ha querido matizar que "no se ha decidido aún" y que Bruselas sólo tendrá que pronunciarse sobre ello "cuando uno o más países" del Cono Sur completen sus procedimientos.

"Resumiendo, estaremos listos cuando ellos estén listos", ha zanjado Von der Leyen, que ha evitado en las últimas semanas responder a si promoverá la entrada en vigor interina del pacto, a pesar de que los países más reticentes --como Francia-- y parte de la Eurocámara reclaman que no se aplique el acuerdo hasta completar la ratificación formal.

Aunque no era un punto de la agenda de la cumbre, convocada de urgencia ante las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia, Von der Leyen ha confirmado que el asunto sobre la aplicación interina del pacto comercial "ha sido planteada por varios líderes" en la reunión de este jueves.

"Hay un claro interés en que aseguremos que los beneficios de este importante acuerdo se apliquen tan pronto como sea posible", ha indicado la presidenta de la Comisión, quien ha recalcado que "sólo será necesario decidir" sobre su entrada en vigor provisional cuando al menos un país de Mercosur haya completado sus procedimientos internos de ratificación.