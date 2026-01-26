Costa Rica cierra su campaña electoral con la oposición apelando a una poco probable segunda vuelta

Claudia Dobles, candidata presidencial de Costa Rica. - Europa Press/Contacto/John Duran

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de las elecciones del próximo 1 de febrero en Costa Rica han cerrado este domingo la campaña electoral más larga de la historia reciente del país, con la oposición apostando por una poco probable segunda vuelta, a tenor de las últimas encuestas que sitúan a la aspirante del oficialismo Laura Fernández como ganadora en primera ronda con el 40% de los votos.

Hasta veinte candidatos se presentan este domingo para suceder al presidente Rodrigo Chaves, a quien Fernández ya ha prometido un cargo en su próximo gobierno. Ella es una de las cinco mujeres que aparecen en unas papeletas, en las que destacan conocidas figuras de ciclos anteriores, como la ex primera dama Claudia Dobles, o viejos aspirantes como el conservador Fabricio Alvarado Muñoz.

Además del presidente y los dos vicepresidentes, los más de 3,7 millones de costarricenses están llamados a votar para renovar los 57 escaños que conforman el Parlamento. Una hipotética segunda vuelta se celebraría el 5 de abril, en caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 40% necesario.

No parece el caso en estas elecciones. Fernández, ministra a las órdenes de Chaves hasta hace un año, vencería este domingo con dicho porcentaje, según las últimas encuestas. "A ganar en primera ronda con 40 diputados", dijo la candidata de Pueblo Soberano este fin de semana durante un acto de campaña.

Fernández, de 39 años, ha apostado por un proyecto continuista, aprovechado la popularidad de un Chaves, que cerrará su etapa con un 60% de aprobación, a pesar de las críticas de un sector del país que advierte de una posible deriva autoritaria, con el Poder Judicial y la Constitución en el punto de mira.

El segundo en los sondeos es Álvaro Ramos, con el 8% de los votos. Candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las fuerzas políticas históricas del país, ha pedido a los costarricenses que vayan a votar en libertad. "La gente ya no quiere más de lo mismo", ha dicho en un vídeo difundido este domingo.

Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) apenas alcanza un 5% de los apoyos. Aún con todo, confía en que el próximo 5 de abril se celebren de nuevo elecciones. "Vamos a segunda ronda entre dos mujeres", ha manifestado en un último mitin celebrado este domingo en la capital, San José.

"Somos el movimiento que puede derrotar al continuismo, Costa Rica está lista para un debate entre dos mujeres, dos mujeres muy diferentes que creemos en la política de manera muy distinta, doña Laura quiere quemar puentes yo quiero construirlos, doña Laura quiere excusarse yo quiero trabajar", ha señalado.

Dobles también ha aprovechado el último acto de campaña para recordar las antiguas acusaciones de acoso sexual contra Chaves, las cuales no le impidieron ganar las elecciones de 2022 con un 53% de los votos en segunda vuelta. "Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual", ha dicho, recoge 'La Nación'.

EL TSE LLAMA AL VOTO "SIN MIEDO" Y SIN INJERENCIAS EXTERNAS

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se ha dirigido este domingo a los costarricenses a través de un discurso televisado en el que ha incidido en la importancia de acudir a las urnas este próximo domingo "sin miedo" en un momento en el que la democracia está retrocediendo en varias partes del mundo.

"Nadie nos regaló nuestra democracia. Fue construida con esfuerzo, con generosidad y confianza mutua", ha expresado la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría. "Elegir en libertad, en paz y en secreto a sus nuevas autoridades no es un simple trámite", ha subrayado, en medio de una tasa de indecisos del 32%.

Por su parte, Héctor Fernández Masís, uno de los magistrados del TSE, ha remarcado que la elección de sus gobernantes es una "es una decisión exclusivamente costarricense" y ha advertido de las tentaciones de permitir que "actores externos" intervengan en la voluntad soberana del pueblo de Costa Rica.

"Nuestra democracia no necesita tutelas ni presiones del extranjero", ha enfatizado Fernández Masís, en un mensaje que apunta hacia las últimas intervenciones estadounidenses en América Latina, siendo el caso hondureño el más paradigmático de todos ellos.