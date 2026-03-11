Costa ve la asociación energética con Azerbaiyán "más importante que nunca" por la guerra en Irán

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que la asociación energética entre la Unión Europa y Azerbaiyán es en este momento "más importante que nunca" debido al bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel a su país.

Así lo ha sostenido tras mantener este miércoles una reunión en Bakú, la capital de Azerbaiyán, con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a quien ha expresado la "plena solidaridad" de la UE por el ataque de Teherán al aeropuerto de Najicheván la semana pasada, así como el agradecimiento por ayudar a repatriar a sus países de origen a ciudadanos europeos.

"Con la guerra en Irán sacudiendo los mercados energéticos mundiales, nuestra asociación energética (con Azerbaiyán) es más importante que nunca", ha afirmado el socialista portugués durante un discurso, en el que ha definido la seguridad energética como "la piedra angular" de la cooperación bilateral entre los Veintisiete y Bakú.

Costa ha recordado que hace cuatro años el Consejo Europeo tomó la decisión de diversificar las fuentes de suministro de gas, petróleo y carbón de la UE, un esfuerzo para el que "Azerbaiyán ha sido fundamental" gracias al corredor del sur de gas.

Así las cosas, ha afirmado que la UE está dispuesta a movilizar inversión privada y financiación para apoyar la transición energética del país del Cáucaso meridional, además de a alentar "una mayor participación de las empresas europeas de tecnologías limpias en sus ambiciosos planes".

"La República de Azerbaiyán es un socio clave para la Unión Europea", ha proseguido el presidente del Consejo Europeo, para después decir que la conectividad "es otra área crucial" de la cooperación bilateral y que el Corredor Transcaspiano "representa una oportunidad estratégica" para nuevas conexiones de transporte.

"Completar el enlace ferroviario Bakú-Nakhicheván sería esencial en ese sentido. Al mejorar la resiliencia comercial entre Europa y Asia, podemos crear empleos, impulsar el crecimiento y fortalecer nuestras economías juntos", ha agregado.

EL "HISTÓRICO" ACUERDO DE PAZ CON ARMENIA

La Unión Europea, según Costa, comparte el objetivo de Azerbaiyán de "un Cáucaso Sur pacífico, estable, interconectado y próspero", y en este sentido ha resaltado el "histórico" progreso realizado en el proceso de paz con Armenia.

"Los acuerdos de Washington reflejan su compromiso con el diálogo y la reconciliación, y la UE está con ustedes para apoyar su plena implementación", ha aseverado, señalando que "la verdadera paz" se construye no solo sobre acuerdos políticos, "en papel", sino "sobre la vida cotidiana de las personas".

Tras hacer una breve mención al conflicto en Oriento Próximo y a la invasión rusa de Ucrania, Costa ha indicado que "ante este panorama de inestabilidad global, es más importante que nunca fortalecer los vínculos" con otros países, por lo que ha deseado que Azerbaiyán acoja en 2028 la cumbre de la Comunidad Política Europea.