Costa visitará siete países de la UE la próxima semana en el marco de su 'tour de capitales'

BRUSELAS 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitará siete Estados miembro --Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Países Bajos, Rumanía y República Checa-- entre el 2 y el 5 de septiembre en el marco de su 'tour de capitales' para recabar opiniones de los jefes de Estado y de Gobierno sobre la situación en la UE y preparar el terreno para las próximas cumbres.

El pasado 27 de agosto ya se celebró en Bruselas una primera reunión con el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, al que seguirán visitas a la mayoría de los Veintisiete entre el 1 y el 19 de septiembre.

"Estas conversaciones contribuirán a configurar nuestra agenda común para los próximos meses. En cada visita, trabajaré para reforzar nuestra cooperación, porque en el mundo impredecible de hoy, nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza", ha indicado el propio Costa en un comunicado.

Así, durante la primera semana de su gira, el presidente del Consejo Europeo se reunirá con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, el 2 de septiembre, una visita que estará precedida por su participación en el Foro Estratégico de Bled el día anterior, donde pronunciará un discurso inaugural.

El mismo 2 de septiembre, Costa también se reunirá con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, en Zagreb, para después trasladarse el miércoles a Viena, donde se encontrará con el canciller austriaco, Christian Stocker.

Ya el día 4 viajará a Rumanía para citarse con el presidente Nicusor Dan y, acto seguido, se verá en Bulgaria con el primer ministro Rossen Jeliazkov.

La semana finalizará con reuniones con el primer ministro checo, Petr Fiala, y con el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, el 5 de septiembre.