El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios en Berlín - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han defendido este jueves la necesidad de alcanzar una paz pero que respete la soberanía de Ucrania y de ofrecer garantías de seguridad a Kiev, durante una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios para abordar los esfuerzos diplomáticos encaminados a poner fin a la invasión rusa.

"Solo una paz que respete la soberanía de Ucrania puede ser justa y duradera", ha afirmado Costa en un mensaje publicado en redes sociales tras el encuentro, celebrado en Berlín, tras el que ha reiterado la unidad europea en el apoyo a Kiev y ha insistido en la importancia de mantener estos principios en las negociaciones de paz.

En este sentido, el socialista portugués ha subrayado que el respaldo que puede ofrecer la Coalición de Voluntarios, incluidas las futuras garantías de seguridad para Ucrania, resulta "esencial" para alcanzar un acuerdo de paz.

Por su parte, Von der Leyen ha defendido que "la paz depende de poner a Ucrania en una posición de fuerza", para lo que ha destacado la propuesta de su Ejecutivo para aprobar el nuevo préstamo europeo de 45.000 millones de euros destinado a apoyar al país dirigido por Volodimir Zelenski.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que la Unión Europea seguirá aumentando la presión sobre Rusia hasta que acepte sentarse a la mesa de negociaciones y ha recordado que el 22º paquete de sanciones contra Moscú "está en camino".