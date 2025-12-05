Costa y Von der Leyen viajarán el 8 de enero a Amán para la primera cumbre entre Jordania y la UE

Archivo - El rey Abdalá II de Jordania, durante la firma de un acuerdo con España, en el Palacio de la Moncloa. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha confirmado este viernes que viajará junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la capital jordana, Amán, el próximo 8 de enero para la celebración de la primera cumbre bilateral entre la UE y Jordania.

Esta cita se celebrará en suelo jordano con la presencia del rey Abdalá II y consolida al país como un socio clave en la región de Oriente Próximo, con el que la UE mantiene una estrecha relación centrada sobre todo en el apoyo a los refugiados palestinos, las reformas internas de Jordania y el respaldo a la estabilidad en la zona, marcada por la guerra en Gaza.

Así las cosas, el Consejo de la UE ha señalado que la cumbre se centrará en las relaciones bilaterales y en seguir profundizando la asociación política y económica, dando pasos en la Asociación Estratégica y Global UE-Jordania firmada en enero de 2025.

Sobre la mesa estará por supuesto desafíos globales actuales, incluida la situación en Oriente Próximo, Ucrania, la seguridad, el comercio y la migración.

La cooperación entre la UE y Jordania atraviesa distintas áreas, incluyendo la de seguridad y defensa. Recientemente el bloque aprobó un paquete de 35 millones de euros del Mecanismo Europeo para la Paz destinado a fortalecer las capacidades y aptitudes de defensa de sus Fuerzas Armadas.

En verano la UE empezó a desembolsar con 500 millones las primeras tandas de la ayuda macrofinanciera prevista en el Memorando de Entendimiento en el marco de la Asociación Estratégica sellada a principios de año.

Esta asistencia se enmarca en los más de 3.000 millones previstos en ayudas directas, inversiones y apoyo macrofinanciero al reino hachemita, que la UE vincula al avance en una serie de reformas.

Amán constituye para la UE un pilar de "estabilidad regional", como valoró Von der Leyen en la firma de la Asociación Estrategica, cuando reivindicó la generosidad de Jordania para acoger a millones de refugiados y su compromiso con la paz y la seguridad en la región.