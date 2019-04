La crisis extrema de Zimbabue: inundaciones en el este, sequía en la capital

Publicado 07/04/2019 9:48:40 CET

Mientras el este de Zimbabwe todavía padece las terribles consecuencias de las inundaciones que han matado a cerca de 270 personas y han destruido decenas de hogares y gran parte de las carreteras de la región, otras partes del país se enfrentan a una crisis radicalmente diferente: la de la sequía.

El lago Chivero, el principal suministro de agua para la capital, Harare, se encuentra a solo el 60 por ciento de su capacidad habitual en esta época del año, según el reponsable principal para la gestión de los recursos hídricos de la ciudad, Richard Kunyadini. Las otras dos represas de la ciudad, Harava y Seke, solo están llenas al 7 por ciento.

Para residentes como Letwin Bhamusi, de 43 años, esto significa que el agua ahora llega a través de las tuberías solo una vez por semana, bajo un nuevo programa de racionamiento de agua establecido a principios de marzo por las autoridades de Harare.

El racionamiento no es nada nuevo en Harare, pero es normal que comience a suceder en verano, y la escasez siempre afecta a los pobres, que no pueden permitirse el lujo de excavar pozos privados, como hacen las clases altas. Bhamusi no puede regar su huerto, una fuente de verduras para su familia, y ahora debe invertir su tiempo en buscar fuentes alternativas.

"Y estamos solo en marzo. A este ritmo, es posible que pronto nunca veamos una gota de agua en nuestras casas ", se quejó el residente de Hatcliffe, un suburbio de alta densidad de Harare.

FENÓMENOS EXTREMOS

El cambio climático está provocando más fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, y Zimbabue es prueba de ello. El este del país se encuentra inundado tras el paso del ciclón 'Idai', pero Harare y otras regiones se encuentran secas. No solo el lago Chivero, otras masas de agua como el lago Kariba no han recibido el agua necesaria. En este último caso, el agua es fundamental para la producción de energía eléctrica.

"La capacidad de nuestros lagos es muy baja, ya que dos de nuestras represas, Seke y Harava, están secas por debajo del diez por ciento, lo que significa que no podemos sacar agua de ellas", ha explicado Kunyadini. "Hasta que obtengamos más agua o lluvias, debemos confiar en el lago Chivero, pero eso no es suficiente, de ahí el racionamiento", dijo.

LA INFRAESTRUCTURA, AL BORDE DEL COLAPSO

La investigadora del Ministerio de Tierras, Agricultura, Agua, Clima y Reubicación Rural, Mutasa Tatenda, ha avisado de que la distribución desigual de la lluvia en Zimbabue estaba afectando hasta el último aspecto de la vida cotidiana en el país, desde la agricultura y los hogares hasta la producción de energía, la industria o el sector servicios.

Mutasa ha pedido, por lo tanto, esfuerzos para promover el uso eficiente del agua y la conservación de la misma en todas las partes de la economía, y un aumento de las medidas de abastecimiento, como la recolección de agua y la preservación de los humedales.