Crónica Afganistán.- Afganistán podría dividirse por la consolidación del dominio talibán, según The Senlis Council

Piden duplicar hasta los 80.000 el número de militares extranjeros y eliminar las restricciones impuestas por países como España

Afganistán podría partirse en dos Estados plenamente consolidados debido al férreo dominio que tiene los talibán sobre el sureste del país, sin amenazas patentes de las fuerzas de la coalición, según denuncia el último estudio realizado por el 'think tank' The Senlis Council. Esta institución recomienda que se doblen los efectivos de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) desplegados en Afganistán hasta los 80.000 si quieren lograr sus objetivos.

El grupo destaca que el último informe de la coalición reconoce que en el 54 por ciento del territorio afgano hay una presencia permanente de los insurgentes talibán.

"La situación de seguridad ha alcanzado las proporciones de crisis. La insurgencia controla vastas franjas de terreno incuestionablemente, sobre todo zonas rurales, fronterizas, algunos distritos del centros e importantes vías de comunicación", aseguró Norine MacDonald, presidenta y principal investigadora de campo de The Senlis Council.

La perturbadora conclusión es que, a pesar del deseo universal de "triunfar" en Afganistán, el país corre el serio peligro de convertirse en un Estado dividido, con los talibán ejerciendo la autoridad de facto en importantes regiones del sur, según este estudio.

Los insurgentes, explotando la frustración de la población por la pobreza y las violentas actuaciones contra el narcotráfico de la coalición liderada por Estados Unidos, ganan día a día legitimidad política a ojos de los afganos.

"Es una triste denuncia para el actual estado de Afganistán y la cuestión que surge ahora no es si los talibán regresarán a Kabul sino cuándo lo harán", afirmó MacDonald. "Su declarada intención de alcanzar la ciudad en 2008 parece más posible que nunca y depende de la comunidad internacional aplicar un drástico cambio de estrategia antes de que se acabe el tiempo. Una derrota en Afganistán sería catastrófica para la seguridad global y amenaza con convertir a la OTAN en un organismo irrelevante", agregó.

INICIATIVA OTAN PLUS

La falta de tropas sobre el terreno y las condiciones restrictivas impuestas por varios gobiernos europeos han hecho casi imposible que las fuerzas OTAN-ISAF puedan contener el regreso de los talibán, según The Senlis Council. Las tropas de España, por ejemplo, no han participado en misiones ofensivas y el Gobierno defiende que se encuentran en misión humanitaria.

Las tropas OTAN-ISAF se ven obligadas a combatir de nuevo en zonas previamente libres de talibán, ya que éstos parecen estar beneficiándose de un aparentemente infinito suministro de reclutas potenciales, explica el informe.

Para ganar en Afganistán, los países de la OTAN deben incrementar su presencia en el país, pero los socios deberían distribuir su carga igualitariamente, según The Senlis Council. Es necesaria una fuerza 'OTAN Plus' de 80.000 tropas con contribuciones de al menos 2,3 militares por cada 1.000 millones de dólares de su PIB. Esto garantizaría un incremento hasta los 71.000. Los 9.000 militares restantes podrían aportarlos voluntariamente los países musulmanes.

"La creación de esta fuerza OTAN Plus no sólo mejoraría las opciones de derrotar a los talibán, sino que también enviaría un potente mensaje político al pueblo afgano con una fuerza pancultural y sin condiciones de la comunidad internacional está allí para apoyar al Gobierno de (el presidente Hamid) Karzai y garantizar la estabilidad en Afganistán", explicó el director de Análisis de Políticas de The Senlis Council en Londres, Paul Burton.

"Los países de la OTAN que adopten una postura de rechazo y no envíen tropas suficientes o sigan manteniendo sus condiciones que impiden a sus efectivos combatir en el sur es un lujo que no podemos permitirnos si no queremos perder Afganistán. La continuidad de tales políticas es lo mismo que abandonar al Gobierno de Karzai y al pueblo afgani", añadió MacDonald.

Senlis también pidió a las fuerzas de la OTAN actuar urgentemente en la provincia de la Frontera Nororiental de Pakistán, que, según el grupo, se ha convertido en un campo de entrenamiento para elementos de Al Qaeda y los talibán. Según este informe, este incremento de sus actividades nunca podría haber sido posible sin un santuario situado fuera de Afganistán.

"Los talibán han establecido raíces firmes a lo largo de la frontera, en Pakistán. El presidente (paquistaní Pervez) Musharraf ha sido incapaz de tratar con estas bases y, en consecuencia, es imposible frenar el crecimiento de la insurgencia en Afganistán. La intervención de la OTAN en Pakistán es necesaria urgentemente para sofocar esta amenaza creciente y garantizar que esta zona no sea una base para los talibán y Al Qaeda", opinó MacDonald.

AYUDA PARA EL SUR

El grupo propone, además, el envío de importantes contingentes de ayuda al desarrollo y humanitaria mediante la gestión militar de la ayuda de las agencias de ayuda humanitaria británica y canadiense (DFID y CIDA) como única medida efectiva para la estrategia contrainsurgente. Según Senlis, en los últimos seis años la ayuda alimentaria y para el desarrollo en el sur de Afganistán no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de los miles de víctimas de los combates, la sequía, los programas de erradicación de amapola y los bombardeos.

"Para que el Estado afgano tenga una oportunidad de recuperarse de su actual situación es necesario que los esfuerzos para un desarrollo efectivo sean el centro de la misión", añade el informe.

"El envío de comida y ayuda al desarrollo por parte de los militares británicos y canadienses supondría un gran impulso de la campaña de ambos países en los corazones y mentes. Sería una estrategia contrainsurgente excelente, fortaleciendo los lazos con las comunidades locales, el único modo viable de derrotar a la insurgencia en Afganistán", declaró MacDonald.

Senlis también propone reforzar la iniciativa de fomento del cultivo de la amapola como materia prima para la fabricación de morfina. De este modo se lograría reducir la producción de heroína --Afganistán es el primer productor mundial de esta droga-- y fomentar una actividad legal entre los agricultores afganos.

En ese sentido, The Senlis Council rechaza la próxima iniciativa estadounidense que pretende rociar los campos de amapola con herbicidas químicos a partir de los primeros meses de 2008. "Rociar químicamente las comunidades agrícolas significa que perderíamos cualquier esperanza de volver a ganarnos los corazones y mentes del pueblo afgano. Sería un desastre para la misión de estabilización de la OTAN en el país", afirmó el director de Investigación de Políticas de Senlis en París, Jorrit Kamminga.