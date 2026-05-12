La Cruz Roja pide "reducir las tensiones" en Oriente Próximo tras su viaje a Irak

Archivo - Vehículos militares estadounidenses escoltan autobuses de pasajeros que transportan detenidos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha hecho este lunes un llamamiento a "reducir las tensiones" en Oriente Próximo, donde "las consecuencias de las guerras" inciden en las vidas de "millones de personas en Irak", país al que ha realizado una visita de dos días.

"Millones de personas en Irak siguen sufriendo las consecuencias de las guerras y deben ser eximidas de nuevos ciclos de violencia", ha subrayado Spoljaric al concluir su viaje a un país cuya "recuperación (...) depende de un compromiso colectivo para reducir las tensiones en toda la región".

Si bien los principales focos de tensión en Oriente Próximo son en la actualidad la guerra --temporalmente marcada por un alto el fuego definido desde Washington como "débil"-- entre Irán y Estados Unidos e Israel, junto a la ofensiva a gran escala e invasión de este último en Líbano, donde también reina un alto el fuego de dudosa efectividad, pues el Ejército israelí continúa ejecutando bombardeos contra, según el relato oficial, posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que también ha protagonizado lanzamientos de proyectiles contra Israel.

En cambio, la presidenta de Cruz Roja ha querido recordar, tras haber acudido a la prisión central de Jarj, en Bagdad, la situación a la que hace frente el Estado iraquí con su vecina Siria, desde donde "ha recibido recientemente a casi 6.000 detenidos trasladados".

Las autoridades iraquíes comenzaron a principios de 2026 a acoger en sus prisiones a presos de Estado Islámico que permanecían detenidos bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes en el noreste de Siria, una operación organizada por Estados Unidos, que cifró en 7.000 el total de detenidos que acabarían trasladados a Irak. Se trata, ha asegurado Spoljaric, de "un desafío que supondría una gran presión para cualquier país".

"Entre ellos hay cientos de niños atrapados en una guerra que no eligieron y que han pasado casi una década en campos de internamiento sin acceso a educación, atención médica ni esperanza alguna para el futuro", ha advertido antes de alegar que "Irak no debería tener que afrontar esta situación solo", sino que "todos los Estados implicados deben asumir la responsabilidad de encontrar una solución duradera".

La dirigente de Cruz Roja se ha manifestado de este modo al término de una visita que, además de su asistencia al centro de detención de Jarj, ha incluido encuentros con el presidente de Irak, Nazar Amidi; el primer ministro saliente, Mohamed Shia al Sudani; el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Faiq Zaidan, y el ministro de Justicia, Jaled Shuani.