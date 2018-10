Cuando Whatsapp ayuda a confirmar diagnósticos y determinar tratamientos en India desde España

Publicado 15/09/2018 11:02:36 CET

El objetivo es apoyar la labor de los médicos de los hospitales de la FVF

Un diagnóstico complicado, el mejor tratamiento a seguir frente a una dolencia o una duda respecto el procedimiento adecuado. Ese son el tipo de preguntas que desde hace años varios médicos del Hospital Sant Joan de Deu, de Barcelona, resuelven a través de un grupo de Whatsapp a los facultativos de los hospitales que la Fundación Vicente Ferrer (FVF) tiene en India.

La iniciativa está en marcha desde hace unos seis años y actualmente en ella están incluidos alrededor de 40 facultativos, según explica a Europa Press Xavier Krauel, neonatólogo en el hospital barcelonés y coordinador del grupo de Whatasapp. En virtud del convenio firmado entre el Sant Joan de Deu y la FVF, en ella participan médicos de todas las especialidades.

Los médicos indios en general piden ayuda a sus homólogos españoles para determinar el diagnóstico en caso de duda, enviando por mensaje incluso las pruebas realizadas, como los vídeos de los escáneres de cardio o neurológicos, y poniéndoles en antecedentes sobre la situación del paciente.

Por ejemplo, explica el doctor Ashok, pediatra y director del hospital de Kalyandurg, "ahora mismo tenemos un recién nacido que está enfermo". "Puedo enviar un mensaje a los pediatras del grupo, contándoles los detalles y remitiéndoles su escáner", añade.

"Ellos serán capaces de decirme qué medicación es recomendable o, si ya está tomando medicación, qué ajustes o cambios hacer, y si no está funcionando compartir con ellos mis sospechas de qué podría estar yendo mal", precisa. "Esto nos ahorra tiempo, recursos y por consiguiente mejora la posibilidad de encontrar una solución lo más pronto posible para el paciente", destaca el doctor Ashok.

NO SE TRATA DE SALVAR VIDAS

En realidad, sostiene Krauel, no se trata tanto de "salvar vidas, puesto que los médicos en los hospitales de la FVF son competentes" sino de "ayudarles en los casos más complicados" y apoyarles en sus diagnósticos, para que se sientan más seguros. En cualquier caso, añade, ante aquellos casos que dichos hospitales no pueden asumir por falta de medios, "les recomendamos el traslado a otros hospitales".

Para el doctor Ashok, una de las claves también de la buena colaboración es que algunos de los médicos españoles, como Krauel, han estado en India y conocen el trabajo que se hace allí. "Saben lo que podemos hacer, qué medicinas tenemos aquí, con qué recursos contamos, el nivel de cuidado médico de nuestros hospitales...", resalta.

NO HAY MÉDICOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

"Aquí no hay médicos de cada especialidad y subespecialidad. El número de pacientes no deja de crecer y un solo doctor no puede manejar dos o tres subespecialidades simultáneamente", señala por su parte el doctor Dasarath, pediatra en el hospital de Bathapalli, para quien la colaboración con los médicos en España ayuda a ser "capaz de gestionar todos los casos".

El doctor Dasarath recuerda por ejemplo el caso de un recién nacido "con estrés respiratorio y mala coloración". "Sospechábamos que podía sufrir una anomalía cardiaca pero después de dos días haciéndole pruebas no habíamos sido capaces de determinar el diagnóstico exacto", explica.

"Le hicimos un ecocardiograma y enviamos el vídeo a través del grupo de Whatsapp. De inmediato los cardiálogos respondieron con el diagnóstico correcto: el bebé tenía un tipo de afección cardíaca congénita poco habitual, la desconexión de la vena pulmonar", precisa el pediatra. Gracias a ello, el bebé comenzó a recibir el tratamiento adecuado.

La diferencia horaria tampoco es un problema y en general la respuesta a las dudas y preguntas formuladas se hace con rapidez. Según el coordinador del grupo, en general suele haber unas dos consultas semanales.

"Se trata de profesionales competentes que trabajando para hacer lo mejor posible y desde un punto de vista de que lo importante para un paciente es darle salida y una respuesta lo antes posible", defiende Krauel. "Nosotros lo único que hacemos con la experiencia y la formación que tenemos aquí es echarles una mano", remacha.