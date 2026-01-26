Cuatro trabajadoras mueren en un incendio en una fábrica de galletas en el centro de Grecia

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro trabajadoras han muerto este lunes a causa de un incendio en una fábrica de alimentación en el centro de Grecia, más concretamente en una zona industrial de la ciudad de Trikala, en el interior del país.

Cuando se declaró el incendio mortal, en el turno de noche, había un total de trece personas dentro de la fábrica de galletas, de las cuales ocho lograron escapar siendo algunas de ellas trasladadas al Hospital General de Trikala por problemas respiratorios por inhalación de humo, ha informado el diario griego 'Ta Nea'.

Los cuerpos de las víctimas mortales fueron encontrados en el sótano de la fábrica, mientras siguen los trabajos de búsqueda de otra mujer desparecida.

Ahora se investigan las causas exactas del fuego, con todas las posibilidades abiertas respecto al incendio mortal en la zona industrial de Trikala, en el centro del país.

"LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO NO ES UN LUJO"

El ex primer ministro Alexis Tsipras ha expresado en un mensaje en redes sociales sus condolencias por el fatídico incendio, asegurando que los trabajadores "no son solo nombres en una noticia, sino personas de nuestra comunidad que salieron por la mañana a ganarse el sustento y nunca regresaron".

"La seguridad en los lugares de trabajo no es un lujo, es un derecho fundamental", ha afirmado, incidiendo en que un Estado organizado debe garantizar la protección del trabajo con controles estrictos y normas que se cumplan de forma inflexible.