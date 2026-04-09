Cuba acusa a EEUU de presionar a países de la región para que rescindan acuerdos de cooperación médica

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - GOBIERNO DE CUBA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado este jueves a Estados Unidos de presionar a los países de la región para que pongan fin a sus acuerdos de cooperación médica con La Habana en el marco de la campaña de asfixia económica impuesta por la Administración Trump.

"El Gobierno de Estados Unidos persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces como acostumbra", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

Rodríguez ha afirmado que este tipo de medidas han sido impulsadas por Washington durante "más de seis décadas" contra el comercio, las inversiones, transferencias bancarias y cualquier otro tipo de cuestiones que generen ingresos para la economía cubana.

El titular de Exteriores cubano ha afirmado además que las misiones médicas cubanas "cumplen labores solidarias en lugares de difícil acceso", además de ayudar "al desarrollo de sistemas de salud con recursos humanos de experiencia".

"Su personal es contratado de forma voluntaria, legal y soberana, cumpliendo normas internacionales. Los objetivos del Gobierno estadounidense y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba", ha sentenciado.

Varios países latinoamericanos, entre ellos Guatemala y Honduras, han anunciado la rescisión de estos acuerdos --que suponen una importante fuente de ingresos para la isla-- en medio de las presiones ejercidas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sus palabras se producen días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara un informe que denuncia violaciones a los derechos laborales de estos médicos, incluyendo "trato diferenciado, niveles de remuneración insuficientes, prácticas de retención de ingresos, jornadas laborales extensas y la asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria".

Según el informe, el Estado cubano ha rechazado categóricamente las denuncias sobre la vulneración de Derechos Humanos en el marco de las misiones médicas, en particular, respecto a las alegaciones de "esclavitud moderna" y de "trata de personas".

"En caso de abandonar la misión, el personal médico puede enfrentar represalias graves, como la prohibición de regresar al país, lo que conlleva separaciones familiares forzadas y presiones sobre sus allegados en Cuba", reza el texto difundido el martes.

De la misma forma, el informe advierte de la "retención de una parte significativa de sus salarios por parte del Estado cubano, severas restricciones a sus libertades fundamentales y una falta generalizada de protección jurídica".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha advertido en numerosas ocasiones del "cerco energético" impulsado por Estados Unidos contra la isla. La decisión de Trump de impedir la entrada de petróleo durante estos tres últimos meses está afectando al sistema sanitario y educativo de la isla, así como al suministro de agua potable.