Cuba agradece el apoyo de España, Brasil y México y reclama respeto al Derecho Internacional ante la crisis en el país

Bandera de Cuba - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

La Habana denuncia el endurecimiento del bloqueo de EEUU y pide respeto a su soberanía MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha expresado su agradecimiento a los gobiernos de España, Brasil y México por el comunicado conjunto emitido este sábado sobre la situación en la isla, en el que mostraban preocupación por la crisis humanitaria y abogaban por una solución basada en el Derecho Internacional.

"En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba, debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del Gobierno estadounidense, reconocemos el digno y solidario Comunicado Conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México", ha manifestado el jefe de la diplomacia cubana en un mensaje difundido en redes sociales.

Rodríguez ha destacado que este pronunciamiento internacional "expresa preocupación" y "llama a evitar acciones contrarias al Derecho Internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano e insta a respetar la integridad territorial de Cuba".

Asimismo, el ministro ha subrayado la necesidad de reforzar el respeto a las normas internacionales en el actual contexto, insistiendo en la urgencia de respetar la Carta de la ONU y el Derecho Internacional. En este sentido, Rodríguez ha hecho especial hincapié en la protección de los principios de la libre determinación, la independencia y la soberanía de los pueblos; así como en la abstención de la amenaza y uso de la fuerza.

Estas declaraciones tienen lugar después de que los gobiernos de España, Brasil y México manifestaran su "enorme preocupación" por la situación en Cuba y se comprometieran a reforzar la ayuda humanitaria de forma coordinada, al tiempo que defendían la necesidad de un diálogo "sincero y respetuoso" para abordar la crisis.

En su comunicado conjunto, los tres países también han instado a evitar medidas que puedan empeorar las condiciones de vida de la población y recalcaron la importancia de respetar principios como la integridad territorial, la igualdad soberana y la resolución pacífica de controversias, en línea con la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, han reafirmado su compromiso con los Derechos Humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, subrayando que cualquier solución duradera debe pasar por que el pueblo cubano pueda decidir su futuro en libertad.