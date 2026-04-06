Cuba denuncia ante congresistas estadounidenses el "daño criminal" provocado por la asfixia energética de Trump

Archivo - BELARUS, MINSK - JUNE 27, 2025: Miguel Diaz-Canel Bermude, President of Cuba, attends an expanded meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at the Palace of Independence - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha reunido este lunes con dos congresistas estadounidenses, a quienes les ha trasladado el "daño criminal" que está ocasionado la asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump, cuya campaña contra la isla se ha intensificado en las últimas semanas.

Díaz Canel se ha visto con los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, a quienes también le has trasladado la voluntad del Gobierno de Cuba "para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes".

"Al recibir a los congresistas estadounidenses Jayapal y Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Estados Unidos y sus amenazas de acciones aun más agresivas", ha escrito en sus redes sociales.

Por su parte, Jayapal y Jackson, miembros de la Cámara de Representantes por los estados de Washington e Illinois, respectivamente, han emitido una declaración en la que se han hecho eco de algunas de las graves consecuencias humanitarias que está teniendo este "cruel castigo colectivo" aplicado por la Administración Trump.

La decisión de Trump de impedir la entrada de petróleo a la isla durante estos tres últimos meses está afectando al sistema sanitario y educativo de la isla, así como al suministro de agua potable.

"Hemos sido testigos de primera mano de cómo bebés prematuros en incubadoras se enfrentan a tremendo riesgos porque (...) no pueden funcionar sin electricidad", han alertado. "No creemos que la mayoría de los estadounidenses quiera que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre", han expuesto.

"Esto tiene que acabar ya", ha instado ambos congresistas en un texto, en el que destacan las muestras de apertura de las autoridades cubanas, con la reciente liberación de 2.000 presos y la liberalización de su economías "con significativas reformas", como la llegada de inversión de cubanos que residen en Estados Unidos.

Asimismo, también ha destacado la invitación de La Habana al FBI para colaborar en la investigación independiente sobre el ataque que se produjo a principios de mes desde una embarcación estadounidense frente a las costas de la isla, que dejó cinco detenidos y a los otros cinco tripulantes muertos.

Los congresistas han cuestionado la "obsoleta política de la Guerra Fría" de Trump y han defendido que Washington y La Habana "entablen de manera inmediata" un diálogo que "garantice la dignidad y la libertad del pueblo cubano", reseñando "los enormes beneficios" que una nueva colaboración puede tener para ambos países.