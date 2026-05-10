Cuba denuncia ante la OMC las "medidas coercitivas" impuestas por la Administración Trump

Archivo - Bandera de Cuba - Europa Press/Contacto/Marco Di Gianvito

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Cuba ha denunciado este sábado ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra las recientes "medidas coercitivas" impuestas por Estados Unidos contra sectores estratégicos cubanos como son el de la energía, la minería y los servicios financieros.

"Cuba denunció ante el Consejo General de la OMC las recientes medidas coercitivas de Estados Unidos contra el pueblo cubano, violatorias del Derecho Internacional y demandó una reforma del comercio mundial que priorice el desarrollo", ha declarado la Cancillería de Cuba en una publicación en sus redes sociales.

El pasado jueves, una delegación cubana representada por el consejero José Ernesto Díaz Pérez denunció ante el Consejo General de la OMC el impacto que podrían tener las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra La Habana, calificándolas como "nuevos actos de agresión contra el pueblo cubano".

"El uso de la coerción tarifaria y las medidas unilaterales con fines políticos no solo atacan a Cuba, sino que constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y de las normas que rigen el sistema multilateral de comercio", señaló Díaz Pérez.

La representación cubana subrayó la importancia de la "preservación del consenso" y exigió la restauración plena del Órgano de Apelación, paralizado desde 2019 debido al bloqueo de Estados Unidos, como "piedra angular" de la reforma de la OMC, la cual "debe garantizar un sistema de solución de diferencias justo, vinculante y con doble instancia".