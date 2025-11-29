Cuba llama a la condena internacional del cierre del espacio aéreo de Venezuela por EEUU

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cubano ha condenado el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela y ha hecho un llamamiento al rechazo de la comunidad internacional.

"Condenamos anuncio del gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional", ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en X.

La Habana considera que el anuncio "constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

Por todo ello, hace un llamamiento "a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo".

Trump ha declarado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.