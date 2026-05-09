Cuba reitera su rechazo a las sanciones de EEUU y pide "alzar la voz" frente a la amenaza militar estadounidense

Archivo - El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo de Cuba ha respaldado este viernes el rechazo de la Asamblea cubana al último paquete de sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el pasado 1 de mayo amplió las sanciones contra La Habana, sus colaboradores y entidades financieras que habrían facilitado transacciones con otras personas y entidades sujetas a restricciones anteriores.

"Apoyamos la Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de Cuba, que rechaza la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos del 1 de mayo", ha indicado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en una publicación en redes sociales.

Rodríguez se ha hecho eco del texto firmado a comienzos de esta semana por la Asamblea, que ha criticado las acciones de la Casa Blanca como una manera de "intensificar la guerra económica, cuyo propósito es recrudecer aún más el ilegal e inmoral castigo colectivo al pueblo cubano".

A ojos de los parlamentarios cubanos, esta medida contraviene "otra vez" la soberanía de la isla, "al tiempo que internacionaliza aún más y de forma extrema, el cerco al presionar y amenazar con sanciones secundarias adicionales a terceros para que no desarrollen operaciones financieras comerciales con Cuba".

Es por ello que el titular de Exteriores cubano ha apelado de manera directa a la comunidad internacional en su mensaje, instando a los "parlamentarios del mundo" a "alzar sus voces para frenar la amenaza militar, el bloqueo económico y el cerco energético estadounidense contra el pueblo de Cuba".

Momentos antes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha pronunciado en esta misma línea, criticando duramente las últimas sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense contra la isla, y ha asegurado que se trata de una "agresión unilateral" que se enmarca en una oleada de medidas impuestas por Washington "de forma ilegal".

Estas declaraciones llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara este jueves la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, así como contra una compañía minera, en el marco del creciente bloqueo y las presiones de la Administración Trump contra la isla y sus autoridades.

Este mismo jueves, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha advertido de que el bloqueo de combustible al que está sometido el país caribeño desde principios de año equivale a una "inanición energética" con graves consecuencias tanto para el desarrollo general como para los Derechos Humanos en la isla.