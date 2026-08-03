Cuba sufre un nuevo apagón total de su sistema eléctrico

Imagen de archivo de La Habana durante un apagón - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha informado en la noche de este domingo de un nuevo apagón total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), algo que ocurre apenas unas horas después de anunciar el restablecimiento del suministro en el oeste del país.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", ha señalado la empresa estatal en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Esta nueva desconexión llega un día después de que se produjera un apagón parcial en la región occidental de la isla, incluida La Habana, hasta que la UNE anunció el restablecimiento poco después de la 1.00 (hora local, las 7.00 horas en España peninsular y Baleares).

Cabe recordar que a mediados del pasado julio, mes marcado por varios apagones totales en el país, la UNE aseveró que la caída del sistema es "la consecuencia directa" de la "asfixia energética orquestada por Estados Unidos" contra el país.

Todo ello está enmarcado en una compleja coyuntura en la medida en que a las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. Ello ha sido calificado por el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como una "política genocida" que genera un "grave daño" sobre el pueblo de Cuba.