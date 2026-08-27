El Dalai Lama traslada sus condolencias a los afectados por la "tragedia" de las inundaciones en Nepal

Archivo - El líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, en una fotografía de archivo - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, ha trasladado este jueves sus condolencias a los afectados por la "tragedia" de las inundaciones en el norte de Nepal, en la frontera con la región china de Tíbet, un desastre que deja ya más de 270 muertos y cerca de un millar de desaparecidos en ambos países.

"Me entristece profundamente tener conocimiento de las devastadoras inundaciones en la región de Rasuwa, en Nepal, y en Kyirong, en el Tíbet, que han provocado pérdidas humanas y graves daños estructurales", ha dicho en un mensaje publicado por su oficina. "Rezo por todos los que han perdido la vida y ofrezco mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por esta tragedia", ha agregado.

"Dado que esta región también ha sufrido calamidades en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores", ha señalado, sin especificar a qué se refiere. "Espero que se tomen las medidas de seguimiento adecuadas, siempre que sea posible, para ayudar a garantizar que tales desastres no se repitan", ha zanjado.

Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 270 los muertos a causa de las inundaciones, un suceso que deja además cientos de desaparecidos. A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, en territorio chino, tal y como han señalado este mismo jueves las autoridades del gigante asiático.

La devastadora inundación y deslave habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, según ha indicado este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha declarado que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pueda estar vinculado con la catástrofe.