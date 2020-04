Daniel Ortega renueva el Ministerio de Salud nicaragüense en plena crisis del coronavirus

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha apartado de su puesto a la ministra de Sanidad, Carolina Dávila, a la que ha reconvertido en asesora en plena emergencia por la pandemia de coronavirus, de la que ya se han detectado cinco casos --entre ellos un fallecido-- en el país centroamericano.

La vicepresidenta, Rosario Murillo, ha anunciado el cambio, defendiendo que no se trata de un cese al uso sino que evidencia el interés del Gobierno por reforzarse con nuevos especialistas. Dávila ha sido nombrada "ministra asesora" del presidente, mientras que al frente del Ministerio se incorporará Martha Verónica Reyes Álvarez, hasta ahora directora de Vigilancia para la Salud.

Dávila encabezaba el Ministerio de Salud desde junio de 2019 y en las últimas semanas había asumido una mayor presencia pública. Sin embargo, en las últimas comparecencias quien leía los informes era ya el secretario general del departamento, Carlos Sáenz, según el diario nicaragüense 'La Prensa'.

Las autoridades nicaragüenses vigilan a más de una decena de personas por sus contactos con contagiados de coronavirus, pero el Gobierno ha destacado que no se han registrado casos que no sean importados. "No tenemos trasmisión local, gracias a Dios y continuamos con la fuerza de la fe trabajando para seguir protegiéndonos y cuidando", ha dicho Murillo, según Radio Nicaragua.