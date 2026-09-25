Decenas de miles de estudiantes protestan contra servicio militar obligatorio en Alemania

Archivo - Imagen de archivo de militares alemanes. - Hannes P Albert/dpa - Archivo

BERLÍN 25 Sep. (DPA/EP) -

Decenas de miles de estudiantes se han manifestado este viernes en un centenar de ciudades de toda Alemania en contra de la posibilidad de que vuelva el servicio militar obligatorio.

De acuerdo con los organizadores, más de 45.000 personas han salido a las calles para secundar la huelga escolar contra el servicio militar obligatorio, mientras que a la espera de datos oficiales más precisos, la Policía se ha limitado a desglosar la acogida que ha tenido en algunas ciudades del país, con Berlín.

En la capital alemana, la Policía ha calculado que unas 2.400 personas se han sumado a las movilizaciones, mientras que en otras urbes el seguimiento habría sido menor, como en Múnich, con unos 700 manifestantes, o en Núremberg, con otros 400.

"Los jóvenes no quieren alistarse en las Fuerzas Armadas alemanas", ha remarcado Bela Breitner, portavoz de las protestas, en declaraciones a la agencia DPA.

La ley sobre el nuevo servicio militar entró en vigor en enero de este año. En un primer momento la iniciativa parte con la idea de reclutar voluntarios nacidos a partir de 2008 previo reconocimiento médico obligatorio, que no deberían comenzar hasta julio de 2027.

En caso de no alcanzar los objetivos fijados, el Parlamento podrá decidir acerca de imponer el servicio militar obligatorio, que fue suspendido en Alemania en 2011.