Decenas de miles de personas recuerdan en toda Asia a los fallecidos del tsunami

Actualizado 26/12/2009 10:13:18 CET

PATONG (TAILANDIA), 26 Dic. (Reuters/EP) -

Decenas de miles de personas han recordado a las víctimas del tsunami que arrasó, este sábado hace cinco años, las costas de más de una docena de países del océano Índico dejando a su paso más de 220.000 fallecidos y convirtiéndose así en uno de los desastres naturales más trágicos de la Historia.

El 26 de diciembre de 2004, las costas de 13 países recibieron el impacto de olas de más de 30 metros de altura generadas por un terremoto de 9,3 grados de intensidad con epicentro en Sumatra. La localidad indonesia de Banda Aceh fue la zona más afectada. Allí, cinco años después, el número conjunto de muertos y desaparecidos se supera los 166.000.

"Nunca lo olvidaré en la vida. Tras el terremoto, corrimos hacia nuestra casa y comenzamos a escuchar los gritos de la gente al ver la ola", declaró Ambasiah, dueño de la casa donde más de 50 personas buscaron refugio ante la llegada del agua.

"Cuando subió la ola, vimos que una barcaza se había quedado en el tejado. Trepamos y allí nos quedamos hasta la tarde, viendo como las olas seguían llegando", añadió.

El vicepresidente indonesio, Boediono, asistió a una ceremonia en el puerto de Ulee Lheu, a 3 kilómetros de Banda Aceh. "Cinco años después, el Gobierno de Aceh y su gente, con ayuda del Gobierno central y de la comunidad internacional, han resucitado la zona para comenzar una nueva vida", declaró.

En Tailandia, donde perdieron la vida 5.398 personas, decenas de monjes budistas se congregaron en Ban Nam Khem para rezar por los fallecidos. "Que todas las almas de todas las nacionalidades, donde quiera que estén, reciban las oraciones de estos monjes", declaró Kurab Pliamyai, que perdió a más de 10 familiares en el paso del tsunami.

El pueblo tailandés es una sombra de lo que era. Todo su núcleo comercial, concentrado en la costa, está arrasado. Se ha sustituido por tiendas de recuerdos, un monumento con forma de ola en recuerdo de las víctimas y un pequeño memorial con fotografías de los fallecidos. Muchos de los residentes están demasiados asustados del mar como para reconstruir cerca de la playa.

"Venimos y permanecemos aquí porque estamos vivos", afirmó el alemán de 73 años Ruschitschka Adolf, mientras su mujer depositaba rosas blancas en el mar de Patong en recuerdo de los fallecidos.

LA AYUDA SE COMPLETA

Cinco años después del desastre, los esfuerzos de ayuda y reconstrucción casi están completados. "La mayor parte de la infraestructura está reconstruida", declaró el coordinador de comunicaciones de Cruz Roja, Patrick Fuller. La organización ha construido más de 50.000 viviendas en los últimos años, particularmente en las Maldivas y en Indonesia.

Los residentes, por su parte, denuncian que la economía regional todavía no se ha recuperado, en particular por la crisis en el turismo que ha llevado al cierre a decenas de hoteles. "Más de un centenar de hoteles y pequeñas agencias de viaje están intentando liquidar su negocio porque no pueden obtener préstamos bancarios para mantener sus operaciones", lamentó el presidente de la Asociación de Turismo de Phang Nga, Krit Srifa.

Otros, sin embargo, prefieren asociar el mal momento del turismo con la crisis económica y entienden que la catástrofe de 2005 sólo es ya un mal recuerdo. "El único momento en el que la gente habla del tsunami es en diciembre", afirma el encargado de Phuket2Go Tours, Pattahanant Ketkaew. "Hay crisis en el turismo, pero se debe a la economía global", añadió.