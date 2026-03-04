Decenas de muertos por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en el este de RDC

Archivo - Trabajadores en una mina de coltán en Rubaya, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Zheng Yangzi - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han muerto en las últimas horas a causa de un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en Rubaya, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en la que estarían trabajando alrededor de 200 personas, por lo que se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Según las informaciones recogidas por la emisora congoleña Radio Okapi, el suceso ha tenido lugar en la zona minera de Gasasa, a cinco kilómetros de la ciudad de Rubaya, ubicada en la provincia de Kivu Norte, un lugar en el que continúan las labores de búsqueda y rescate.

Fuentes locales han indicado que la cifra de muertos podría superar los 200 a raíz del número de personas que se encontraban trabajando en el lugar, rico en coltán y escenario a finales de enero de otro deslizamiento de tierra que dejó más de 400 muertos.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.