Declarados culpables dos ciudadanos rumanos que apuñalaron a un presentador iraní en Londres

Archivo - Una banda de la Policía de Londres (Archivo) - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos ciudadanos rumanos han sido declarados culpables este viernes por un tribunal de Reino Unido por apuñalar en marzo de 2024 al presentador de televisión iraní Puria Zerati, que trabajaba para la cadena de televisión opositora Iran International, a la salida de su domicilio en la capital, Londres.

El Tribunal de la Corona de Woolwich ha declarado culpables este viernes a los dos hombres de cargos por lesiones y lesiones con intención de causar graves daños corporales. Los dos hombres recibirán la sentencia el próximo 3 de julio.

La Policía Metropolitana de Londres ha informado de que gracias a la colaboración de las autoridades rumanas, los dos hombres --identificados como Nandito Badea, de 21 años, y George Stana, de 25-- fueron detenidos tras una orden de extradición aprobada por Bucarest.

"Los sospechosos salieron inmediatamente de Reino Unido pensando que estarían a salvo y podrían evadir la justicia, pero gracias a una increíble investigación y al trabajo en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales, hemos demostrado que hacemos todo lo posible para perseguir a personas que cometen estos delitos y que no hay dónde esconderse", ha señalado el superintendente Jefe Kris Wright de la Policía Antiterrorista de Londres.

El ataque se produjo en la tarde del 29 de abril cuando Badea y Stana se acercaron a la víctima, fingiendo pedir dinero, y posteriormente le apuñalaron varias veces, una de ellas en la pierna. Los agresores se marcharon a pie del lugar de los hechos y huyeron después en un vehículo conducido por una tercera persona hasta el aeropuerto de Heathrow, donde cogieron un vuelo hacia Ginebra.

"Los agentes lograron rastrearon el vehículo hasta New Malden. Otro testigo en New Malden le dijo a los agentes que había visto a los hombres desechar objetos en un contenedor, y recuperaron una prenda de vestir distintiva que uno de ellos llevaba durante el ataque junto con otra sudadera verde con capucha; ambas tenían ADN que se relacionaba con los sospechosos", ha detallado la Policía.

Tras llevar a cabo una investigación, la Fiscalía de la Corona presentó cargos contra los tres sospechosos en otoño de 2024 y posteriormente fueron arrestados por la Policía rumana en diciembre de 2024. Tanto Badea como Stana fueron extraditados, mientras que el tercer hombre --identificado como David Andrei-. permanece en Rumanía "sujeto a procesos penales internos en ese país".

"Esperamos la resolución del juez sobre si este ataque estaba vinculado a Irán, pero más en general hemos visto un aumento de 'proxies' utilizados por un estado extranjero para cometer actos criminales graves en Reino Unido, diseñados para amenazar a individuos, así como nuestro modo de vida", ha dicho Wright.

Zerati se marchó de Londres en julio de 2024 junto a su esposa ante el temor de sufrir otro ataque similar. El periodista trabajaba para Iran International, con sede en Londres y que emite para la población iraní en todo el mundo, incluido su país natal, donde solo es posible acceder a ella a través de redes privadas de Internet debido a que su emisión está prohibida por "terrorismo".