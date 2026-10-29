Delcy Rodríguez anuncia a Oliver Blanco como nuevo ministro de Exteriorres de Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves al diplomático Oliver Blanco como nuevo ministro de Exteriores del país en sustitución de Félix Plasencia, que asumirá el cargo de director de Asuntos Internacionales.

Blanco ejercía hasta ahora como viceministro primero de Relaciones y Comercio Exterior de Venezuela, con cargo especial para Europa y América del Norte.

"He decidido designar a Oliver Blanco como canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Yo espero que este equipo fortalecido siga avanzando en los cambios y en la recuperación geopolítica de Venezuela en ámbitos de cooperación y de amistad con todos los países", ha anunciado la mandataria en un discurso televisado.

Plasencia partirá inmediatamente a Reino Unido "hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos y de las venezolanas", indicó Rodríguez, que justamente el miércoles reclamó la devolución de las reservas de oro de su país, depositadas en el Banco de Inglaterra, donde fueron congeladas hace más de seis años.

Venezuela tiene lingotes de oro en el banco valorados en casi 2.000 millones de euros que no puede retirar porque Gran Bretaña se negó a reconocer la reelección de Nicolás Maduro en 2018. "Basta de excusas" y "del robo de nuestro oro", dijo ayer Rodríguez, afirmando que "ese oro pertenece a los venezolanos, no al Banco de Inglaterra".