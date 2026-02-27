Delcy Rodríguez pide a Trump el "cese de las sanciones y del bloqueo" contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "el cese de las sanciones y del bloqueo" contra el país caribeño, en el nuevo marco de relaciones bilaterales tras desde la intervención militar en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Washington ha ido relajando las restricciones contra Caracas, especialmente en el ámbito petrolero.

"Como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", ha solicitado Rodríguez a su par estadounidense durante un encuentro con jóvenes venezolanos.

La dirigente ha argumentado que Venezuela nunca ha sido un país "que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta", alegando que Caracas siempre ha tenido "una concepción geopolítica de amistad y de cooperación", según ha recogido a partir de su intervención la oficina de prensa presidencial, apelando así a las declaraciones en las que el inquilino de la Casa Blanca presentaba a Venezuela, dos días antes, como país "amigo y socio".

La petición de Delcy Rodríguez se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

Con todo, otras restricciones siguen en pie, como el impedimento que el Departamento del Tesoro norteamericano ha mantenido impidiendo al Ejecutivo venezolano pagar la representación legal de Nicolás Maduro, como lamentó en la víspera su abogado en el juicio que afronta en Nueva York por cargos relacionados con su supuesto papel en actividades de narcotráfico, acusaciones de las que se ha declarado no culpable.