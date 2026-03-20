Delcy Rodríguez remodela la cúpula militar venezolana tras la destitución de Vladimir Padrino

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al nuevo Alto Mando Militar del país - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves nuevos cambios en el Alto Mando Militar del país, un día después de destituir a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, quien ocupaba dicho cargo desde 2014, y de impulsar una remodelación de su Ejecutivo con el nombramiento de otros seis ministros más.

"Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la República", ha comunicado la inquilina interina de Miraflores en un mensaje de Telegram.

En concreto, Rodríguez ha designado como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a Rafael David Prieto Martínez, quien sustituirá a Domingo Antonio Hernández Lárez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Como segundo comandante estratégico operacional de la FANB ha sido nombrado Jesús Rafael Villamizar Gómez, mientras que Dilio Guillermo Rodríguez ocupará el cargo de inspector general de esa misma fuerza y Rubén Dario Belzares el de comandante general del Ejército Bolivariano.

Por su parte, la comandancia general de la Armada Bolivariana recaerá en manos de Jorge Alejandro Agüero Montes, mientras que las de la Aviación Militar, Guardia Nacional y Milicia lo hará en las de Royman Antonio Hernández Briceño, Juan Ernesto Sulbarán Quintero y Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, respectivamente.

Esta renovación de la jerarquía castrense venezolana llega un día después de que la presidenta interina destituyera a Padrino como ministro de Defensa y, seguidamente, nombrara a nuevos jefes de las carteras de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica y Vivienda, amén de la de Defensa.

Cabe señalar que el nuevo responsable de la cartera de Defensa, previamente había sido nombrado por Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), además de su paso anterior por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). No obstante, estos dos últimos servicios de inteligencia militar y civil han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, según la ONU.