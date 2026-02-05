Delcy Rodríguez se reúne con Repsol y Maurel & Prom tras la aprobación de la ley de hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a representantes de la petrolera española Repsol - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido este miércoles con representantes de la petrolera española Repsol así como con la francesa Maurel & Prom, después de que la Asamblea Nacional haya aprobado hace días la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo venezolano.

Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha destacado el "importante" encuentro con la compañía española, "que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años". "Autoridades del Gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos", ha asegurado.

La dirigente venezolana, investida hace poco más de un mes tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas, ha reiterado su llamamiento a "inversores y empresas, ofreciendo seguridad jurídica del Estado" para trabajar en el sector de los hidrocarburos en Venezuela, gracias a la nueva legislación "que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional".

Rodríguez ha asegurado que el país latinoamericano está "decidido a convertirse en una potencia energética", por lo que ha defendido que los acuerdos con estas empresas son "vitales", en una reunión en la que han participado el presidente de la petrolera estatal (PDVSA), Héctor Obregón; la viceministra de Petróleo, Paula Henao; el viceministro de Gas, Luis González; el vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eduardo Pinto.

Representando a la petrolera española, han asistido el director ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García.

En un encuentro separado, la presidenta interina venezolana ha conversado con el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier Cleret, y otros directivos de la empresa francesa, "con la finalidad de crear grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos".

La Presidencia ha recordado en que Venezuela ha cerrado un ciclo "virtuoso" de su economía en 2025, destacando "un impulso productivo petrolero y la captación de cerca de 900 millones de dólares (más de 760 millones de euros) en inversiones gracias al modelo antibloqueo que permitió recuperar la producción".