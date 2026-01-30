Delcy Rodríguez ve "un paso importante" en la apertura del espacio aéreo venezolano para las relaciones con EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrado este jueves el "cese de restricciones" al espacio aéreo comercial del país latinoamericano anunciado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en lo que ha descrito como "un paso importante" en las nuevas relaciones entre Washington y Caracas tras la captura, a principios de enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos.

"Hoy recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa (de) que, en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablando, estamos dando pasos importantes", ha declarado durante un acto convocado por su Gobierno en apoyo a la Ley de Hidrocarburos.

La dirigente venezolana ha confirmado que "estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela", antes de dar la bienvenida a "todas las aerolíneas que tengan que venir". "Que vengan los inversionistas que tengan que venir", ha agregado.

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca ha ordenado reabrir "todo" el espacio áreo venezolano a vuelos comerciales. "Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí", ha explicado durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ya ha eliminado un total de cuatro avisos para misiones aéreas (NOTAM) en la región del Caribe, incluyendo uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan al espacio aéreo sobre Curazao, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

"Estos NOTAM se emitieron como medida de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el retorno de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela", ha sostenido.

A principios de mes la FAA emitió un aviso para prohibir las operaciones de vuelos de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019, fecha en la que se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas.