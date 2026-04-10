Delcy visita Granada en su primera visita oficial como presidenta encargada

El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presiden al fondo de la imagen un encuentro bilateral entre ambos gobiernos celebrado al hilo de la visita oficial de Rodríguez a Granada - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha viajado este jueves a Granada en la que es su primera visita oficial a otro país desde que asumiera el liderazgo interino, tras la intervención militar estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, dejando a su vez más de un centenar de víctimas en el país latinoamericano.

"Arribé a Granada en mi primera visita internacional como presidenta encargada de Venezuela, para fortalecer lazos de hermandad y cooperación en el Caribe. Agradezco el cálido recibimiento de sus autoridades, en el inicio de una agenda de trabajo orientada a profundizar la unión y el desarrollo compartido entre nuestras naciones", ha manifestado en redes la mandataria venezolana.

Ya en el microestado insular, Rodríguez ha mantenido un encuentro con el primer ministro, Dickon Mitchell, centrado "en la profundización de la cooperación en áreas estratégicas de interés mutuo que abarcan los sectores de energía, agricultura, educación, comercio, turismo y transporte", según la oficina de Prensa Presidencial venezolana.

Asimismo, ambos gobiernos han acordado mantener intercambios de estudiantes y colaborar en los sectores de la salud, así como el transporte aéreo y marítimo, "con el objetivo de trazar una ruta de comercio exterior que beneficie no solo a Venezuela y Granada, sino también a otros países del Caribe".

La oficina del primer ministro Mitchell, por su parte, ha difundido el intercambio entre ambos líderes en una publicación en redes en la que ha destacado el "momento importante de acercamiento y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela". "La visita de hoy ha brindado la oportunidad de reforzar los lazos diplomáticos, explorar ámbitos de interés mutuo y seguir fomentando alianzas que impulsen el desarrollo y la cooperación", ha subrayado.

Unas horas después, Rodríguez ha afirmado haber mantenido "un cordial encuentro con su gobernadora general, Cécile La Grenade", jefa de estado de facto del microestado insular, en el que ha asegurado haber "reafirmado los históricos lazos de amistad" con un "país hermano" que ya visitó como vicepresidenta en 2024, en los actos conmemorativos por el 50° aniversario de su independencia.

Durante la reunión, las dirigentes han conversado "sobre diferentes aspectos para fortalecer la cooperación bilateral y el comercio, en beneficio del desarrollo compartido", según ha destacado la ahora presidenta encargada de Venezuela.